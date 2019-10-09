習近平會見索羅門總理 稱許「順應潮流」

2019-10-09 13:29 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 陳言喬 ／即時報導



剛與我斷交轉與中共建交的索羅門群島總理蘇加瓦瑞到訪北京，今天上午與大陸國家主席習近平會面。習近平說，中索兩國在一個中國原則基礎上正式建立外交關係，這是順應時代潮流、造福兩國人民的好事。友好不分先後，只要開展起來，就會有光明的前景。