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蘋果HKmap.live被人民日報批評為「暴徒」護航

2019-10-09 12:20聯合報 記者賴錦宏／即時報導

八日晚，人民日報客戶端、微博、微信等平台發表題為「為暴徒護航，蘋果公司想清楚了嗎？」的評論。評論中點名蘋果公司為「暴徒」護航，居心何在？為暴力亂港之徒「大開中門」，是有意要做「幫兇」嗎？這篇評論已躍居新浪微博熱搜第一名。

文章指，在香港蘋果音樂商店裡，還上架了一首「港獨」歌曲。一而再，再而三，蘋果公司的連串行動讓人莫名其妙，讓人不得不遐想其行事的內在邏輯。

文章稱，讓「毒軟件」大行其道，便是對中國人情感的背叛。有這麼一款地圖，名為提供交通資訊、方便市民出行，實則通報警方行蹤、便利違法活動。就是這麼一款地圖，在蘋果APP商店裡堂而皇之上架，讓香港的「暴徒」大搖大擺出來行凶，又大搖大擺逃避追捕。地圖的開發者毫不避諱，要為「暴徒」導航，用心險惡；蘋果公司的批准不加掩飾，要為「暴徒」護航，居心何在？

文章說，香港正值嚴峻時期，市民苦騷亂久矣。這幾天，「暴徒」膽更大，暴行更稠密，暴力更嚴重。此時此刻，蘋果公司不問黑白、不看情勢，置有目共睹的事實和真相於不顧，在先前本已拒絕該地圖上架的情況下，卻又選擇在特殊時點批准這款應用上架香港的蘋果應用商店，為暴力亂港之徒「大開中門」，是有意要做「幫兇」嗎？

文章又說，商業的歸商業，政治的歸政治，沒人想把蘋果公司扯到香港正在發生的風波中。但現在人們已有合理想像，蘋果公司自己要跳進來，要把商業和政治乃至商業活動和違法行為攪在一起。這種不智、這樣魯莽，會給蘋果公司招致多大的風浪，蘋果公司需要深思。

10月6日，大陸官媒環球時報援引美國彭博社報導，美國蘋果公司近日決定重新上架一款曾被其禁止上架的香港地圖應用。

這款地圖應用名為「HKmap.live」，是一個名為「HKmap.live全港抗爭即時地圖」的網站的手機版。該網站因能即時顯示香港警察所在的街頭區域而被廣泛使用，用以「躲避」警察的逮捕。

美國蘋果公司近日決定重新上架一款曾被其禁止上架的香港地圖應用HKmap.live...
美國蘋果公司近日決定重新上架一款曾被其禁止上架的香港地圖應用HKmap.live，遭到中共官媒人民日報猛轟是為香港暴徒護航。（香港 01資料照片）
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「HKmap.live全港抗爭即時地圖」的網站的手機版。該網站因能即時顯示香港警...
「HKmap.live全港抗爭即時地圖」的網站的手機版。該網站因能即時顯示香港警察所在的街頭區域而被廣泛使用，用以「躲避」警察的逮捕。（香港 01資料照片）
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