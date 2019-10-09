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兩邊交好 習將訪印度 李克強會巴國總理

2019-10-09 10:31聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中共國家主席習近平將於10月11日訪問印度，與總理莫迪舉行第二次非正式峰會。有當地傳媒披露兩人行程，指二人會舉行4次會談，更會到訪歷史名勝和參加文化活動。

印度時報（Times of India）報導指，當局會安排習近平和莫迪（Narendra Modi）有更多的私人時間會面。

當地時間11日下午1時半，習近平將抵達印度南部沿海城市真奈（Chennai），首輪峰會於5時開始。然後二人參觀馬馬拉普拉姆（Mamallapuram）的三大名勝：大型浮雕「阿周那的苦修」（Arjunas Penance）、五座戰車神廟（Panch Rathas）及海岸神廟（Shore Temple），更會出席海岸神廟內的文化活動，二人隨後會於廟內進行75分鐘的私人晚宴，預計是兩人單獨用膳。其他高層官員或在晚餐完結時加入，晚宴後，再與習近平一起返回真奈的酒店。

到第二日，預料二人早上10時會在孟加拉灣（Bay of Bengal）的一間五星級渡假區花園內舉行40分鐘非正式會談，報導指他們會就國際事務交流，但不會提及兩國近期關係緊張的問題。兩國官員亦會於同一地點進行正式會談。莫迪最後會宴會習近平，為該次訪談劃上句號。

另據新華社，中共總理李克強則於周二（8日）於北京人民大會堂舉行儀式，歡迎巴基斯坦總理伊姆蘭．汗（Imran Khan）對中國進行工作訪問。李克強表示，中方高度重視他此次訪陸，習近平將同伊姆蘭汗舉行會見。中方始終把中巴關係置於周邊外交的優先方向，堅定支持巴方捍衛國家獨立、主權、領土完整和合法權益。

大陸國家主席習近平（右）11日旋風式到訪印度2天，料與印度總理莫迪多次會面。（星...
大陸國家主席習近平（右）11日旋風式到訪印度2天，料與印度總理莫迪多次會面。（星島網）
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