美限制大陸官員簽證 陸駐美大使館抗議

2019-10-09 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



中共駐美大使館發聲明，譴責美國限制向中國部分政府和共產黨官員發簽證的措施。

美國自10月8日起，開始針對中國部分政府和共產黨官員發簽證實施限制。美國國務卿龐培歐呼籲中國政府停止在新疆的鎮壓，釋放所有被任意拘押的人士。美國國務院未有公開受簽證限制的中方官員名單。

這是繼7日美國商務部把中國新疆公安局，屬下機關和一批公司共28個實體列入貿易黑名單的進一步行動。

據香港01，中共駐美大使館發言人表示，美國的有關決定嚴重違反國際關係的基本準則，干預中國內部事務，損害中國的利益。發言人稱新疆沒有美國所指的人權問題，又稱美國的指控只是為干預製造藉口。

美國國務院10月8日宣布，向有份扣押或傷害新疆穆斯林少數族裔的中國政府或共產黨官員實施簽證限制。國務院表示，不會向曾經鎮壓穆斯林的中國官員發出簽證。聲明未有點名指出受影響官員，亦未提到遭到制裁官員數目。

聲明指，中國向高度鎮壓新疆的維吾爾族人、哈薩克人、吉爾吉斯人和其他穆斯林少數族裔，包括利用再教育營大規模拘留、高科技監控、控制文化和宗教表達以及迫使他們從國外返國。