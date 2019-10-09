親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸委會：港澳人士國慶返台 未受反送中影響

2019-10-09 00:39聯合報 記者李仲維呂佳蓉／綜合報導

陸委會主委陳明通（中）出席「歡迎港澳人士來台慶祝中華民國一○八年國慶晚宴」。記者...
陸委會主委陳明通（中）出席「歡迎港澳人士來台慶祝中華民國一○八年國慶晚宴」。記者黃義書／攝影
分享

陸委會指出，今年台商、台鄉、校友會及傳統社團組團回台參加十月慶典共十三團、二七二人，重要團體的首長都返台出席活動，反送中示威無明顯影響。

主委陳明通昨晚在「歡迎港澳人士來台慶祝中華民國一○八年國慶晚宴」表示，過去一段時間來自大陸的壓迫未曾減少，包括暫停陸客來台自由行、恫嚇港澳人士來台參加金馬獎、持續以「金錢外交」等惡意手段，在一周內連續奪我兩個邦交國，妄圖威迫台灣接受消滅我國家主權的「一國兩制」主張，更意在謀算介入台灣的民主選舉。

反送中香港禁蒙面法
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

NBA主席挺火箭言論自由 遭央視停播

2019-10-09 00:09

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

火箭隊莫雷1推文 NBA丟千億商機

2019-10-09 00:15

騰訊體育中止NBA轉播 恐將損失慘重

2019-10-08 22:03

英雄互娛：即日起中止《NBA LIVE》遊戲在中國的推廣

2019-10-08 21:57

陸委會舉辦國慶晚宴 陳明通：要跟香港的朋友說辛苦了

2019-10-08 20:50

清華台生陳翊瑄盼兩岸統一 兩岸網友論戰

2019-10-08 20:36

安踏體育、瑞幸咖啡：停止與NBA公司續約談判及合作

2019-10-08 20:32

vivo：國家利益高於一切 將中止與NBA所有合作

2019-10-08 19:19

安倍賀電？陸外交部諷台 被人公開打臉的滋味並不好受

2019-10-08 18:35

騰訊體育公布「即日起暫停NBA季前賽（中國賽）轉播」

2019-10-08 17:53

中共代理人修法 陸官媒喊話蔡政府：讓台商安心回家

2019-10-08 16:08

回應火箭隊風波 陸外交部：不瞭解中國民意是行不通的

2019-10-08 15:53

北京出手！火箭隊風波鬧大 央視宣布：暫停NBA賽事轉播

2019-10-08 15:19

火箭隊事件 分析指中國炒作愛國主義會自傷

2019-10-08 14:35

不只NBA！南方四賤客遭大陸封殺後 發諷刺道歉文

2019-10-08 14:32

影／諷中國言論審查 《南方四賤客》道歉文再酸火箭隊

2019-10-08 13:16

被陸禁播 「南方四賤客」道歉超酸：習近平一點都不像維尼

2019-10-08 10:14

中日關係大幅改善 太原艦赴日閱艦式 實現「艦艇互訪」

2019-10-08 10:08

NBA挺港掀波 陸暴怒封殺火箭

2019-10-08 00:05

上月與台灣斷交 索羅門總理8日赴北京訪問

2019-10-07 19:15

大選年的兩岸關係：台灣的風險與蔡英文的機遇

2019-10-07 09:34

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:31

神祕東風、攻擊式無人機 這些武器讓習近平忍不住…

2019-10-07 08:00

醫管局稱昨日衝突共31人送醫 3人情況嚴重

2019-10-05 09:49

香港旅發局取消舉辦「香港單車節」和「美酒佳肴巡禮」

2019-10-03 21:02
看更多

熱門文章

北京出手！火箭隊風波鬧大 央視宣布：暫停NBA賽事轉播

2019-10-08 15:19

史上「最敷衍樂園」爆紅 陸網友︰看完片超想去

2019-10-08 11:05

清華台生陳翊瑄盼兩岸統一 兩岸網友論戰

2019-10-08 20:36

龍蝦名店排隊「要等近2萬桌」 饕客崩潰：排了3天還是沒吃上

2019-10-08 16:34

影／諷中國言論審查 《南方四賤客》道歉文再酸火箭隊

2019-10-08 13:16

不曉得港人為何戴口罩？柯文哲：自己只是開玩笑

2019-10-08 10:09

不只NBA！南方四賤客遭大陸封殺後 發諷刺道歉文

2019-10-08 14:32

諾獎呼聲與村上春樹並列 這位湖南女作家在大陸卻沒多少人知道

2019-10-08 11:00

被陸禁播 「南方四賤客」道歉超酸：習近平一點都不像維尼

2019-10-08 10:14

港鐵13車站今仍關閉、輕鐵4條路線暫停 府呼籲彈性上班上課

2019-10-08 08:48

回應火箭隊風波 陸外交部：不瞭解中國民意是行不通的

2019-10-08 15:53

安倍賀電？陸外交部諷台 被人公開打臉的滋味並不好受

2019-10-08 18:35

新界多處成重災區！黃埔防暴警推撞在場人士 總督察一度拔佩槍

2019-10-08 09:10

NBA大老闆挺火箭隊總經理莫雷有言論自由

2019-10-08 09:20

反送中延燒 香港出現穿黑衣浮屍 黃之鋒質疑案情不單純

2019-10-08 22:07

傳港府將「禁網」 林鄭：無計畫再引「緊急法」推新法

2019-10-08 10:35

騰訊體育中止NBA轉播 恐將損失慘重

2019-10-08 22:03

不敵中國網民怒轟 Tiffany遮眼廣告照急下架

2019-10-08 23:33

vivo：國家利益高於一切 將中止與NBA所有合作

2019-10-08 19:19

10月前6天訪港遊客降5成 林鄭：多行業進寒冬

2019-10-08 14:43

中共代理人修法 陸官媒喊話蔡政府：讓台商安心回家

2019-10-08 16:08

刷臉支付乏人問津 陸民擔心成「行走的密碼」

2019-10-08 11:06

觀光客和旅客比23：1 北京新機場竟成網紅打卡點

2019-10-08 10:24

港教局令報戴口罩學生人數 中學校長批添煩添亂

2019-10-08 12:18

美擬限制政府基金投資陸股 在岸人民幣匯率急挫

2019-10-08 20:00

回擊彭定康 林鄭月娥：外國人不要為暴力示威者撐腰

2019-10-08 13:12

中日關係大幅改善 太原艦赴日閱艦式 實現「艦艇互訪」

2019-10-08 10:08

港交所宣布 不繼續收購倫敦交易所

2019-10-08 09:41

中正學生辦蒙面撐港活動 為香港加油

2019-10-08 16:38

成功大學連儂牆海報又被人撕毀 台南警方展開調查

2019-10-08 20:18

BAT掌門人全「退休」？李彥宏卸任百度雲執行董事

2019-10-08 13:49

抵制NBA 中環時總編：NBA有志氣就割掉中國市場

2019-10-08 17:18

火箭隊事件 分析指中國炒作愛國主義會自傷

2019-10-08 14:35

台大連儂牆遭陸客毀損 檢擬傳喚台大學生會長

2019-10-08 18:21

香港民調近7成反對禁蒙面法 林鄭評分再創新低

2019-10-08 17:53

鐵拐李棒打呂洞賓的浙江八仙遺跡 原來是恐龍足跡

2019-10-08 10:55

騰訊體育公布「即日起暫停NBA季前賽（中國賽）轉播」

2019-10-08 17:53

火箭隊事件繼續燒 中國藝人集體缺席NBA活動

2019-10-08 13:28

法國籲港府克制 陸使館批虛偽：應具同理心

2019-10-08 11:32

英雄互娛：即日起中止《NBA LIVE》遊戲在中國的推廣

2019-10-08 21:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top