陸委會：港澳人士國慶返台 未受反送中影響

陸委會主委陳明通（中）出席「歡迎港澳人士來台慶祝中華民國一○八年國慶晚宴」。記者黃義書／攝影 分享 facebook

陸委會指出，今年台商、台鄉、校友會及傳統社團組團回台參加十月慶典共十三團、二七二人，重要團體的首長都返台出席活動，反送中示威無明顯影響。

主委陳明通昨晚在「歡迎港澳人士來台慶祝中華民國一○八年國慶晚宴」表示，過去一段時間來自大陸的壓迫未曾減少，包括暫停陸客來台自由行、恫嚇港澳人士來台參加金馬獎、持續以「金錢外交」等惡意手段，在一周內連續奪我兩個邦交國，妄圖威迫台灣接受消滅我國家主權的「一國兩制」主張，更意在謀算介入台灣的民主選舉。