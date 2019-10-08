陸委會舉辦國慶晚宴 陳明通：要跟香港的朋友說辛苦了

2019-10-08 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /綜合報導



陸委會主委陳明通8日表示，3個多月來，香港各界透過不同方式表達訴求，爭取香港的核心價值，令人感動；台灣與香港乃至世界其他民主國家都共同面臨中共的銳實力與硬實力滲透攻擊，並指大陸國家主席習近平的「中國夢」為世界和平與區域穩定的重大威脅。

反送中運動已逾百日，8日晚間陸委會舉辦「歡迎港澳人士來台慶祝中華民國108年國慶晚宴」，格外引人關注。今年晚宴布置了大型國旗造型花牆，一旁也有國旗與台灣冰雕，據悉該晚宴共有230人參加，席開19桌，出席晚宴的港澳客人共150人。港澳台灣同鄉會會長陳銘富與澳門台商聯誼會會長簡廷在等人均出席與會。

陳明通在致詞時表示，很高興各位好友們一同慶祝我們國家108歲生日，特別是看到來自香港的朋友，不禁想像大家說聲「辛苦了」。陸委會此前舉辦第二屆「eye台灣win兩岸」短片競賽，許多短片取自香港題材，這些生活中的感人故事，在在印證「台灣跟香港、澳門，大家生活上、感情上還有關注上的心靈契合」。而今日一起慶祝中華民國生日，更加證實我們一家人心靈契合、團結一致。

陳明通指出，過去一段時間，來自中國大陸的壓迫未曾減少，包含暫停陸客來台自由行、恫嚇港澳人士來台參加金馬獎、持續以「金錢外交」等惡意手段，在一周內連續奪我兩邦交國，妄圖威迫台灣接受消滅我國家主權的「一國兩制」主張，更意在謀算介入台灣的民主選舉。

他接著說，這是一場「流水淘沙不暫停，前波未滅後波生」的持久戰，台灣作為國際民主國家的一員，必將與民主陣營的國家與地區站在一起，共同捍衛民主價值及自由人權。