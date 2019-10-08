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「攬炒」中的香港：禁蒙面法為緊急法試水溫？

陸委會：港澳人士返台參加國慶 未受反送中示威影響

2019-10-08 20:14聯合報 記者李仲維/即時報導

陸委會主委陳明通今（8）日在「歡迎港澳人士來台慶祝中華民國108年國慶晚宴」一開口就表示，這三個多月來，香港各界透過不同方式表達訴求，爭取香港的核心價值，令人感動。

包括港澳台灣同鄉會會長陳銘富、澳門台商會會長簡廷在等130多位來自港澳的社團首長及幹部出席這場晚宴。今年晚宴現場特別布置大型國旗造型花牆及冰雕，並安排祈福表演，盼香港早日恢復繁榮穩定。

陸委會指出，今年台商、台鄉、校友會及傳統社團組團回台參加10月慶典共計有13團、272人，重要團體的首長都返台出席國慶相關活動，反送中示威並無明顯影響。

陳明通在致詞時表示，過去一段時間來自大陸的壓迫未曾減少，包括暫停陸客來台自由行、恫嚇港澳人士來台參加金馬獎、持續以「金錢外交」等惡意手段，在一周內連續奪我兩個邦交國，妄圖威迫台灣接受消滅我國家主權的「一國兩制」主張，更意在謀算介入台灣的民主選舉。

陳明通稱，台灣與香港乃至於世界其他民主國家，都共同面臨中共銳實力與硬實力的滲透攻擊，習近平的「中國夢」更成為世界和平、區域穩定的重大威脅，這是一場「流水淘沙不暫停，前波未滅後波生」的持久戰，台灣作為國際民主國家的一員，必將與民主陣營的國家與地區站在一起，共同捍衛民主價值及自由人權。

陳明通說，展望未來，對岸仍將會持續對台施以統戰分化與武力威脅。不過，台灣人就是有「打斷手骨顛倒勇（台語）」的硬頸精神（客語）。因為，就如同愛竹子的鄭板橋觀察到竹子的強韌生命力，他說「咬定青山不放鬆，立根原在破岩中。千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風」，只要根基穩、枝幹強，任憑狂風暴雨也不怕。

陸委會主委陳明通。聯合報系資料照片
陸委會主委陳明通。聯合報系資料照片
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