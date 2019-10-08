陶然筆記：中美又開談了，結果有三種

2019-10-08 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 /即時報導



具大陸官方背景的微信公眾號陶然筆記8日發文分析，中美又開談了，本輪磋商是在關稅「堅冰」尚未打破，中美對峙局面又沒有徹底緩和的情況下舉行，談談打打的特點很突出，但重啟磋商畢竟是好事。

中美最新一輪中美經貿高級別磋商10日將於華盛頓登場，文章分析，過去兩個多月中美談談打打，有兩個比較明顯的特點，一是對美方加徵關稅舉動，中方均有針對性回應。二是中方的回應雖然是針鋒相對，但在具體行動上注意分寸拿捏。

文章指出，9月初中美經貿高級別磋商雙方牽頭人通話至今，磋商在按約定計劃推進。雖然形勢複雜，但重啟磋商畢竟是好事。綜合各方訊息來看，中美雙方保持密切溝通，工作層磋商順利進行，資訊發布保持同步。

不過文章也指出，在本輪磋商開始前，雖然美國白宮發出歡迎聲明，但美方仍然沒有放棄極限施壓手段，套路依舊。

展望本輪磋商，文章認為結果無非三種。一是達成公平協定，自然是皆大歡喜；二是完全徹底談崩，相信中方也為此作了充分穩妥的應對預案；三是繼續談談打打。

文章分析，中美貿易戰如果繼續談談打打，還是有必要繼續談下去，因為反制有反制的必要，談也有談的必要。大陸一方面要專心做好自己的事情，以全面深化改革和進一步擴大開放，把大陸經濟真正推向高品質發展的新階段；另一方面，則是通過談判、堅守和反制，讓美方能夠更加深刻體會貿易戰帶來的痛感，更加深刻認識貿易戰沒有贏家。