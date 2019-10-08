安倍賀電？陸外交部諷台，被人公開打臉的滋味並不好受

相關新聞
中共代理人修法 陸官媒喊話蔡政府：讓台商安心回家2019-10-08 16:08
北京出手！火箭隊風波鬧大 央視宣布：暫停NBA賽事轉播2019-10-08 15:19
不只NBA！南方四賤客遭大陸封殺後 發諷刺道歉文2019-10-08 14:32
港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流2019-10-03 09:23
騰訊體育公布「即日起暫停NBA季前賽（中國賽）轉播」2019-10-08 17:53
回應火箭隊風波 陸外交部：不瞭解中國民意是行不通的2019-10-08 15:53
火箭隊事件 分析指中國炒作愛國主義會自傷2019-10-08 14:35
影／諷中國言論審查 《南方四賤客》道歉文再酸火箭隊2019-10-08 13:16
被陸禁播 「南方四賤客」道歉超酸：習近平一點都不像維尼2019-10-08 10:14
中日關係大幅改善 太原艦赴日閱艦式 實現「艦艇互訪」2019-10-08 10:08
NBA挺港掀波 陸暴怒封殺火箭2019-10-08 00:05
上月與台灣斷交 索羅門總理8日赴北京訪問2019-10-07 19:15
大選年的兩岸關係：台灣的風險與蔡英文的機遇2019-10-07 09:34
那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」2019-10-07 09:31
神祕東風、攻擊式無人機 這些武器讓習近平忍不住…2019-10-07 08:00
評兩岸關係飛機海峽中線飛來飛去 柯文哲憂很怕擦搶走火2019-10-06 18:03
傳將立「提款法」限制提款 港金管局澄清：絕無此事2019-10-06 14:54
習近平與金正恩就中朝建交70周年互致賀電2019-10-06 10:17
港鐵今重開45車站 提早晚上9時收車2019-10-06 08:51
局勢不穩 港人湧向AMT領錢 金管局強調流動資金充裕2019-10-05 20:21
醫管局稱昨日衝突共31人送醫 3人情況嚴重2019-10-05 09:49
香港旅發局取消舉辦「香港單車節」和「美酒佳肴巡禮」2019-10-03 21:02
北京瞭望／國慶行情演化為四中機會2019-10-01 01:24
熱門文章
北京出手！火箭隊風波鬧大 央視宣布：暫停NBA賽事轉播2019-10-08 15:19
史上「最敷衍樂園」爆紅 陸網友︰看完片超想去2019-10-08 11:05
9名陸客被困新疆沙漠36小時 獲救後崩潰大哭2019-10-07 21:44
衝突再起！香港示威者聚集旺角警署外擲物 警射催淚彈2019-10-07 20:13
前港督彭定康批林鄭月娥「瘋了」 陸駐港公署：應照鏡子2019-10-07 19:24
龍蝦名店排隊「要等近2萬桌」 饕客崩潰：排了3天還是沒吃上2019-10-08 16:34
不曉得港人為何戴口罩？柯文哲：自己只是開玩笑2019-10-08 10:09
影／諷中國言論審查 《南方四賤客》道歉文再酸火箭隊2019-10-08 13:16
不只NBA！南方四賤客遭大陸封殺後 發諷刺道歉文2019-10-08 14:32
諾獎呼聲與村上春樹並列 這位湖南女作家在大陸卻沒多少人知道2019-10-08 11:00
被陸禁播 「南方四賤客」道歉超酸：習近平一點都不像維尼2019-10-08 10:14
超人民幣50億元！ 大陸史上最強「國慶」檔電影票房2019-10-07 23:55
港鐵13車站今仍關閉、輕鐵4條路線暫停 府呼籲彈性上班上課2019-10-08 08:48
新界多處成重災區！黃埔防暴警推撞在場人士 總督察一度拔佩槍2019-10-08 09:10
NBA挺港掀波 陸暴怒封殺火箭2019-10-08 00:05
台大連儂牆遭毀損 陸觀光客遭限制出境2019-10-07 20:39
NBA大老闆挺火箭隊總經理莫雷有言論自由2019-10-08 09:20
香港反送中示威 多處地鐵站遭侵入破壞2019-10-07 23:29
傳港府將「禁網」 林鄭：無計畫再引「緊急法」推新法2019-10-08 10:35
談及香港 李顯龍：港府需積極解決潛在社會問題2019-10-07 23:57
回應火箭隊風波 陸外交部：不瞭解中國民意是行不通的2019-10-08 15:53
陸十一連假 大陸與港澳台出入境人數首度下降2019-10-07 21:09
禁蒙面法第3天 港抗爭不停2019-10-08 00:05
陸十一長假 消費成長創新低！2019-10-08 00:05
刷臉支付乏人問津 陸民擔心成「行走的密碼」2019-10-08 11:06
10月前6天訪港遊客降5成 林鄭：多行業進寒冬2019-10-08 14:43
觀光客和旅客比23：1 北京新機場竟成網紅打卡點2019-10-08 10:24
港教局令報戴口罩學生人數 中學校長批添煩添亂2019-10-08 12:18
回擊彭定康 林鄭月娥：外國人不要為暴力示威者撐腰2019-10-08 13:12
中共代理人修法 陸官媒喊話蔡政府：讓台商安心回家2019-10-08 16:08
「十一」長假 訪港人數跌30%2019-10-07 21:42
陸運砂船翻12人失聯 台港陸聯手救援2019-10-08 00:05
中日關係大幅改善 太原艦赴日閱艦式 實現「艦艇互訪」2019-10-08 10:08
陸十一連假共7.52億人次出遊 再創新高2019-10-07 19:54
BAT掌門人全「退休」？李彥宏卸任百度雲執行董事2019-10-08 13:49
港交所宣布 不繼續收購倫敦交易所2019-10-08 09:41
鐵拐李棒打呂洞賓的浙江八仙遺跡 原來是恐龍足跡2019-10-08 10:55
法國籲港府克制 陸使館批虛偽：應具同理心2019-10-08 11:32
反送中示威激烈 香港聯貸總額卻飆新高原因是…2019-10-07 20:16
中正學生辦蒙面撐港活動 為香港加油2019-10-08 16:38
留言