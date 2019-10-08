安倍賀電？陸外交部諷台，被人公開打臉的滋味並不好受

2019-10-08 18:35 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 陳言喬 ／即時報導



就我外交部駐日代表處福岡分處的安倍賀電烏龍事件，中共外交部發言人耿爽今天下午說，「我要奉勸台灣島內某些人不要再自作聰明，否則只會自取其辱，被人公開打臉的滋味並不好受」。