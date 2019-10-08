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騰訊體育公布「即日起暫停NBA季前賽（中國賽）轉播」

2019-10-08 17:53聯合報 記者張運祥／綜合報導

騰訊體育宣布，即日起暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排。圖：新浪網
騰訊體育宣布，即日起暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排。圖：新浪網
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騰訊體育下午近5時公告稱，即日起暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排。

《澎湃新聞》報導，此前的10月6日，騰訊體育宣布暫停火箭隊的比賽直播與資訊報導，隨後有不少購買了火箭隊特權包會員的網友追問是否可以退款。

對此，騰訊體育曾在10月7日下午回應稱，「和每一位熱愛祖國的中華兒女一樣，騰訊體育堅決反對一切分裂祖國的言行。我們會持續與NBA聯盟進行交涉，要求針對分裂言論的正式答覆。同時騰訊體育會員服務是一項覆蓋多項體育賽事的預付費服務，在您付款後服務已到帳，根據使用者協定無法為您進行退款，請您諒解。」

「對於已經開通了騰訊體育會員，並選擇火箭球隊包的用戶，我們為您提供額外的更換球隊機會。具體操作，請進入會員中心-點擊『更換球隊』，即可重新選擇球隊特權包。」

報導指出，10月7日晚間，騰訊體育改變了無法退款的說法，公佈詳細的退款方案，將根據使用者的支付方式原路退回，預計七個工作日內到帳。

騰訊和NBA的合作始於2009年。今年7月，騰訊和美國職業籃球協會（NBA）聯合宣佈，未來五年雙方將繼續合作，騰訊將繼續作為「NBA中國數字媒體獨家官方合作夥伴」 至2025年，為中國球迷帶來包括NBA賽事直播、點播、短視頻在內的全方位觀賽和互動體驗。雖然雙方未公佈版權合作的費用，但外界預估，騰訊體育付出的版權費用高達15億美元。

人民日報用戶端報導，此前，美國NBA休斯頓火箭隊總經理莫雷發推稱：Fight for freedom, Stand with Hongkong（為自由而戰，和香港在一起）。這是香港極端暴力分子的口號，是對中國球迷的傷害，也是對中國人民的冒犯。中國籃協、央視體育頻道等多家機構已作出回應，將暫停與該俱樂部的交流合作事宜。

NBA的播出合作方還包括央視體育頻道。

中央廣播電視總台央視體育頻道今天再次針對上述事件發表聲明稱，決定立即暫停NBA賽事轉播安排及與NBA的一切合作交流。

騰訊體育宣布，即日起暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排。圖：新浪網
騰訊體育宣布，即日起暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排。圖：新浪網
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