中共代理人修法 陸官媒喊話蔡政府：讓台商安心回家

2019-10-08 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／即時報導



蔡政府推「中共代理人」修法，讓台商人心惶惶。中共官媒人民日報今天發表以「請讓台商安心回家」為題的評論，表示「中共代理人修法」簡直是惡意，民進黨上台以來，兩岸關係急轉直下，還變本加厲地通過修改有關規定，製造兩岸敵意，煽動兩岸對抗。

評論指出，每年春節、端午、中秋等傳統佳節，是台商返鄉探親的高峰期，台灣當局都會以海基會的名義舉辦台商聯誼活動，近兩年，參加的台商越來越少，大型聯誼餐會不得不改為小型座談會，不過，日前舉辦的台商中秋座談會，3年不曾出席的台企聯總會會長也現身會場。

評論稱，台商聯誼活動常被外界解讀為兩岸關係的「晴雨表」，已經徒具形式的台商聯誼活動，為何今年又熱絡起來？評論說，民進黨處理兩岸關係成事不足，敗事有餘，去年春節期間，台灣不滿大陸開通M305航線，不核准大陸航空公司的加班航班，返鄉探親的台商叫苦不迭，如果此舉還可以解釋為愚蠢，那今年所謂的「中共代理人修法」簡直是惡意。

評論說，中共代理人修法如果通過，台灣民眾或團體只要到大陸參加相關部門舉辦的活動都可能被判巨額罰款或入獄。台企聯總會會長李政宏受訪時直言，這次回台灣參加中秋聯誼座談會最主要就是表達對中共代理人修法的不安和疑慮，台商最大的要求是「希望能安心回家」。