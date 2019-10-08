港教局令報戴口罩學生人數 中學校長批添煩添亂

2019-10-08 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／即時報導



香港政府實施「禁蒙面法」，並要求學校呈報今日學生戴口罩上學的情况，有學生乾脆發起戴口罩到校「抗命」。香港教育局要求學校提供學生戴口罩人數等，惹部分教育界人士反彈，香港教育局昨修訂安排，改為要求學校呈報戴口罩學生的「大概情况」。

據香港明報報導，「禁蒙面法」實施後首個上學日，不少學生發起各種行動表達訴求，包括呼籲同學戴口罩回校。報導指出，有中學校長會表示，校方不會蒐集戴口罩學生的姓名上報，也有校長認為教育局此舉「添煩添亂」，校方不會特別過問學生戴口罩原因。

香港多個中學的學生發起在校內罷課、修理連儂牆等；也有人發起聲援被捕同學活動，如早上在校外組人鏈、在校內靜坐等。香港沙田區至少32校、元朗區至少18校、觀塘區至少26校的反修例關注組分別發聯合公開信，反對政府推行禁蒙面法。

報導指出，消息稱，教育局要求各校今日11時或之前，以WhatsApp或電話向局方分區人員提供5項資料，包括學生罷課、異常告假、校內外人鏈參加人數等，學生人數以約數計算，當中要求提供戴口罩學生數目引來關注。

消息稱，教育局昨午作出更新，於學生戴口罩人數一項，校方可以提供「沒有」、「小部分」、「大部分」或「差不多全部」等「概括印象」，並不需要提供精準人數，相信不會因此增加學校壓力，並強調絕非「政治施壓」。