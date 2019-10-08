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中日關係大幅改善 太原艦赴日閱艦式 實現「艦艇互訪」

2019-10-08 10:08聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中共海軍「太原」艦昨天從浙江舟山解纜起航，應邀前往日本參加國際艦隊閱艦式。日本海上自衛隊今年4月派遣護衛艦「涼月號」參加中國海軍成立70周年海上閱兵。此次太原號回訪，將實現去年10月日本首相安倍晉三訪陸期間中日兩國商定的艦艇互訪。在中美貿易大戰之下，中共加強與東鄰日本的友好關係，日本也想加快和北京關係的改善，中日關係大幅改善。

據香港明報，中日艦艇互訪始於2007年，中國海軍「深圳」號訪問東京；翌年海自驅逐艦「漣」號訪問廣東湛江港。直至2012年，日本提出「釣魚島國有化」，中日關係跌至冰點，艦艇互訪中斷。

據央視新聞報導，此次國際艦隊閱艦式由日本海上自衛隊主辦，10月中旬在日本東京相模灣海域舉行，中國、美國、印度等7個國家派出10餘艘艦艇參加。

太原艦此次攜艦載直升機1架和200多名官兵出訪。中共海軍某驅逐艦支隊副支隊長宮元鑫稱，太原艦將代表中國海軍參加軍事互訪、海上閱艦式、文化體育交流，組織艦艇對外開放、甲板招待會等活動，還將與相關國家海軍深入交流，增加相互之間了解，促進彼此的合作與互信。

根據公開資料，太原艦是052D型驅逐艦（舷號131），2018年12月服役，隸屬東海艦隊某驅逐艦支隊，也是該支隊的首艘中華神盾艦。滿載排水量7500噸，裝有64單元導彈垂直發射系統，能夠搭載防空導彈、反艦導彈以及對陸攻擊巡航導彈對目標發起攻擊，具較強防空、反艦和反潛作戰能力。

目前於東海艦隊服役的太原號驅逐艦（舷號131）昨日從舟山起航，前往日本參加國際艦...
目前於東海艦隊服役的太原號驅逐艦（舷號131）昨日從舟山起航，前往日本參加國際艦隊閱艦式。（微博圖片）
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