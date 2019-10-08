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NBA火箭隊總經理挺港掀波 陸暴怒封殺、球星哈登道歉

NBA大老闆挺火箭隊總經理莫雷有言論自由

2019-10-08 09:20聯合報 特派記者陳言喬／即時報導

NBA火箭隊總經理莫雷5日發表「支持香港爭取自由」的言論引發大陸全面封殺火箭隊，但NBA總裁亞當．肖華（Adam Silver）稱，「我支持莫雷，讓他能夠行使他的言論自由」。

大陸網友稱，「中國攤上大事了，球現在回到大陸這邊，是否要連全部的NBA都抵制下去？」

環球網報導，7日，正在日本參加活動的肖華面對媒體時回應休士頓火箭總經理莫雷的「涉港言論」一事。他表示：「毫無疑問，經濟上的影響已經很明顯了。那條推特已經產生了相當巨大的後果，我也讀到一些媒體暗示我們不支持莫雷，但事實上我們支持（莫雷）。作為一家基於價值觀的組織，我要明確表示，支持莫雷的方面是，讓他能夠行使他的言論自由」。

此消息一出，大陸網友有的表態，「不道歉的話，NBA就別來中國了，今後不再看NBA」，還有網友稱「言論自由不意味著可以顛倒黑白，你有你的價值觀，但不能侵犯另一個民族的底線」。

環球時報的社評稱，美國一些人將莫雷的推特往「言論自由」上靠，他的確有稱讚香港示威者的自由，但中國的球迷們也有拋棄火箭隊的自由。莫雷個人的自由要以火箭隊的巨大商業利益做代價，後者捨不得，這是美國人自己之間的糾結。

目前大陸外交部駐休斯頓總領館已對莫雷的言論發表強烈不滿的聲明，中國籃協、央視與騰訊體育頻道宣布中止與火箭隊的合作，另包括火箭隊的大陸贊助商紛紛解約，大陸網民也表達全面抵制火箭隊。

大陸剛逢「建政70年」，多數人民表現激昂的愛國心，紛紛表達全面抵制的聲音，但現在NBA大老闆肖華表達挺莫雷的言論自由，一些網友稱，中國現在有點騎虎難下；另有網友緩頰稱，肖華支持莫雷的言論自由，但不代表同意莫雷的言論，這事或許會不了了之。

環球網稱，自2002年姚明加入火箭隊後，「中國情結」讓火箭隊開啟中國市場。2018年，火箭隊的年營業額達2.96億美元。火箭隊的壯大，中國贊助商貢獻不少。另據美聯社7日稱，近30年來，與中國建立牢固的關係一直是NBA的工作重點。

NBA大老闆肖華認為火箭隊總經理莫雷有言論自由。（環球網）
NBA大老闆肖華認為火箭隊總經理莫雷有言論自由。（環球網）
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