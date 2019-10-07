親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

美戰略模糊下，我們如何思考台美關係？

韓國瑜的問題非支持度落後？資深媒體人點出是這項領先

香港頒行禁蒙面法 網友笑推這個髮型超流行

2019-10-07 12:19聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

香港政府為了扼止反送中的活動，實施禁蒙面法，網路上出現各種網友的創意，其中有女性將長髮梳到前面，編成各式創意形式，取代面罩，很有創意，引發網友讚賞。

網友表示「原來香港人很有創意」、「 不知這樣的假髪，會不會被當成面罩」、「不分男女大家都要開始留長髮了」、「應該也沒有規範不能化」～ 大家都畫成八家將那樣就好了」、「迷彩膏會很熱賣」

香港實施禁蒙面法後，網路上出現各式各樣的創意。圖／取自網路
香港實施禁蒙面法後，網路上出現各式各樣的創意。圖／取自網路
分享
香港實施禁蒙面法後，網路上出現各式各樣的創意。圖／取自網路
香港實施禁蒙面法後，網路上出現各式各樣的創意。圖／取自網路
分享
香港實施禁蒙面法後，網路上出現各式各樣的創意。圖／取自網路
香港實施禁蒙面法後，網路上出現各式各樣的創意。圖／取自網路
分享

香港
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:31

大選年的兩岸關係：台灣的風險與蔡英文的機遇

2019-10-07 09:34

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

香港昨連場示威至少30傷 年齡最小13歲

2019-10-07 09:38

神祕東風、攻擊式無人機 這些武器讓習近平忍不住…

2019-10-07 08:00

評兩岸關係飛機海峽中線飛來飛去 柯文哲憂很怕擦搶走火

2019-10-06 18:03

傳將立「提款法」限制提款 港金管局澄清：絕無此事

2019-10-06 14:54

習近平與金正恩就中朝建交70周年互致賀電

2019-10-06 10:17

港鐵今重開45車站 提早晚上9時收車

2019-10-06 08:51

局勢不穩 港人湧向AMT領錢 金管局強調流動資金充裕

2019-10-05 20:21

黑白集／中共東風41的鋒頭 全被香港1顆子彈壓過

2019-10-05 16:44

國安會前秘書長蘇起：任何風吹草動 可能觸發兩岸地動山搖

2019-10-05 13:57

影／十一黃金周 陸客出國首選日本、泰國估人潮漲近4成

2019-10-05 12:50

共軍無人機加長程飛彈 無人偵打體系成形

2019-10-05 11:46

「打掉僥倖心理」中共中央政法委發文10理由支持禁蒙面法

2019-10-05 10:44

醫管局稱昨日衝突共31人送醫 3人情況嚴重

2019-10-05 09:49

為官不廉 大陸前證監會主席劉士餘留黨察看2年

2019-10-04 20:47

對台工作密切鎖定這個族群 陸政協副主席出招

2019-10-04 13:48

香港旅發局取消舉辦「香港單車節」和「美酒佳肴巡禮」

2019-10-03 21:02

北京瞭望／國慶行情演化為四中機會

2019-10-01 01:24
看更多

熱門文章

除機場線外香港地鐵全部停駛 香港交通癱瘓

2019-10-06 21:08

曾傳假死逃債…先鋒創始人張振新去世 留百億資產窟窿

2019-10-06 14:18

局勢動盪！最近要去香港玩嗎？ 請留意這些須知事項

2019-10-06 18:29

香港示威者雷射筆照解放軍營 軍人警告後果自負

2019-10-06 21:53

神祕東風、攻擊式無人機 這些武器讓習近平忍不住…

2019-10-07 08:00

遊行再起！口罩黑衣人銅鑼灣聚集後 冒雨起步

2019-10-06 14:18

多名記者灣仔中汽油彈 香港電台記者頭部着火送醫

2019-10-06 21:34

稱拍攝黑衣人 香港藝人馬蹄露旺角遇襲淌血

2019-10-07 00:32

裝甲車水炮車戒備 香港防暴警及速龍小隊驅散群眾

2019-10-07 00:37

「香港人不會怕！」抗爭不斷…滿城盡是蒙面人

2019-10-06 14:30

香港抗爭 全球最大黑天鵝

2019-10-07 00:23

香港自發遊行 港民向軍營示威 遭警告

2019-10-07 00:39

大如北極熊！豬肉價格飛漲 中國農家流行養巨豬

2019-10-06 14:05

黎智英籲反送中冷靜：這不是硬拚的時候

2019-10-06 16:46

反送中／示威抗議升級 港警金鐘道發射催淚彈

2019-10-06 16:08

先鋒集團董座張振新身亡 巨額債務待化解

2019-10-06 18:45

銅鑼灣、旺角站等多處遭縱火 示威者丟汽油彈

2019-10-06 19:46

香港動盪 富豪移居愛爾蘭

2019-10-06 17:49

港鐵荃灣線列車荔景出軌 撞牆6人受傷　

2019-10-06 19:36

反禁蒙面法 民團號召台灣民眾7日戴口罩挺港人

2019-10-06 16:05

防暴警察進入中大浸大校園 與學生口角

2019-10-06 20:28

億人瘋唱何日君再來 軍中情人鄧麗君的故鄉為何沒人要來了？

2019-10-07 11:00

港鐵急宣布：遭受暴力破壞 油麻地站關閉

2019-10-06 16:49

反「禁蒙面法」！示威者聚旺角警署外 警方發射催淚彈驅離

2019-10-06 17:49

黎智英籲勿硬拚 梁振英批華麗轉身「鳴金收兵」

2019-10-06 17:47

港示威遊行升溫 黑衣人再襲尖沙嘴站

2019-10-06 15:52

地鐵停駛 商業停擺…風暴過後 香港明日繁囂依舊？

2019-10-06 14:31

民主派要求暫緩禁蒙面法實施 香港高院拒絕

2019-10-06 14:13

港府嚴厲譴責蒙面暴徒 社會太危險更需要《緊急法》

2019-10-07 00:35

評兩岸關係飛機海峽中線飛來飛去 柯文哲憂很怕擦搶走火

2019-10-06 18:03

傳將宣布停市停工停學 港府澄清：純屬謠言

2019-10-06 23:48

香港12間大學學生會發聲明 反對「禁蒙面法」

2019-10-06 22:30

禁蒙面法公布後首控！2男女今出庭 逾百人庭外準備聽審

2019-10-07 10:19

「禁蒙面法」令示威者再上街 多個超市今晚7點關門

2019-10-06 18:42

湖北捕獲104斤魚 有一人高 漁業員工：30年來首遇

2019-10-06 15:01

旺角部分示威者轉往東九 多條地鐵停駛

2019-10-06 20:13

香港政局動盪 富人想移民愛爾蘭

2019-10-06 17:16

禁蒙面法大遊行 港警灣仔拘捕多名示威者

2019-10-06 19:50

不少商場仍停業 除機場快線 港鐵又全面停駛

2019-10-07 00:50

中國十一才剛過 損毀五星旗案頻傳

2019-10-06 16:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top