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傳將立「提款法」限制提款 港金管局澄清：絕無此事

2019-10-06 14:54聯合報 記者羅印冲╱即時報導

香港政府祭出「反蒙面法」之後，網上流傳香港金管局將於本月31日立「提款法」，以保障社會有足夠流動資金，其中私人每天提款上限6千元(港幣，下同)，每周不得超過4.2萬元。港金管局今日發聲明澄清絕無此事。

據星島網報導，港金管局表示，留意到有傳言指當局會訂立「提款法」，限制市民每日提款金額，強調絕無此事。發言人重申，香港銀行體系十分穩健，銀行有充足流動資金應付市民的需要，提醒市民小心流言。

香港金管局強調香港銀行體系十分穩健，銀行有充足流動資金應付市民的需要。取自星島網
香港金管局強調香港銀行體系十分穩健，銀行有充足流動資金應付市民的需要。取自星島網
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香港
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