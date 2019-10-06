傳將立「提款法」限制提款 港金管局澄清：絕無此事

2019-10-06 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



在香港政府祭出「反蒙面法」之後，網上流傳香港金管局將於本月31日立「提款法」，以保障社會有足夠流動資金，其中私人每天提款上限6千元(港幣，下同)，每周不得超過4.2萬元。港金管局今日發聲明澄清絕無此事。