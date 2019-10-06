習近平與金正恩就中朝建交70周年互致賀電

2019-10-06 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



據新華社報導，大陸國家主席習近平今天與北韓領導人金正恩就中朝建交70周年互致賀電。

報導指，習近平在賀電中表示，70年前，中朝正式建立外交關係，具有劃時代的重要意義。北韓是最早與中國大陸建交的國家之一。70年來，在兩黨兩國歷代領導人關懷和雙方共同努力下，中朝傳統友誼經受住了國際風雲變幻和時代變遷的考驗，不斷發展，歷久彌堅，深入人心。兩國各領域交往合作成果豐碩，不僅有力促進了兩國各自社會主義事業繁榮進步，也為維護地區和平穩定發揮了重要積極作用。

習近平強調，中朝傳統友誼是兩黨、兩國、兩國人民共同的寶貴財富。維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。他高度重視中朝關係發展，珍視與金正恩的互信和友誼。去年以來，他與金正恩五次會晤，達成一系列重要共識，共同引領中朝關係進入新的歷史時期。中方願同朝方攜手努力，以建交70周年為契機，推動中朝關係長期健康穩定發展，更好造福兩國和兩國人民。