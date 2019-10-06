習近平與金正恩就中朝建交70周年互致賀電
據新華社報導，大陸國家主席習近平今天與北韓領導人金正恩就中朝建交70周年互致賀電。
報導指，習近平在賀電中表示，70年前，中朝正式建立外交關係，具有劃時代的重要意義。北韓是最早與中國大陸建交的國家之一。70年來，在兩黨兩國歷代領導人關懷和雙方共同努力下，中朝傳統友誼經受住了國際風雲變幻和時代變遷的考驗，不斷發展，歷久彌堅，深入人心。兩國各領域交往合作成果豐碩，不僅有力促進了兩國各自社會主義事業繁榮進步，也為維護地區和平穩定發揮了重要積極作用。
習近平強調，中朝傳統友誼是兩黨、兩國、兩國人民共同的寶貴財富。維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。他高度重視中朝關係發展，珍視與金正恩的互信和友誼。去年以來，他與金正恩五次會晤，達成一系列重要共識，共同引領中朝關係進入新的歷史時期。中方願同朝方攜手努力，以建交70周年為契機，推動中朝關係長期健康穩定發展，更好造福兩國和兩國人民。
金正恩在賀電中表示，70年來，朝中兩黨、兩國人民在維護和發展社會主義事業的征程中始終同生死、共患難，歷經歲月洗禮，書寫了偉大的朝中友誼歷史。當前，朝中關係步入繼往開來、承前啟後的重要關鍵時期。堅決繼承朝中友誼這一優秀傳統，實現兩國友好合作關係的全面復興，是他和北韓黨、政府堅定不移的立場。他願與習近平緊密攜手，按照朝中兩國人民的共同願望，鞏固和發展令世界羨慕的朝中友誼，用友好和團結的力量堅定維護社會主義事業，堅定維護朝鮮半島和世界的和平與穩定。
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