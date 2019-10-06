親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

海巡菜鳥第1堂課：想吐一定要吞回去，否則…

黑臉事件爆發！帥哥總理3招 48小時絕處求勝

習近平與金正恩就中朝建交70周年互致賀電

2019-10-06 10:17聯合報 記者羅印冲╱即時報導

據新華社報導，大陸國家主席習近平今天與北韓領導人金正恩就中朝建交70周年互致賀電。

報導指，習近平在賀電中表示，70年前，中朝正式建立外交關係，具有劃時代的重要意義。北韓是最早與中國大陸建交的國家之一。70年來，在兩黨兩國歷代領導人關懷和雙方共同努力下，中朝傳統友誼經受住了國際風雲變幻和時代變遷的考驗，不斷發展，歷久彌堅，深入人心。兩國各領域交往合作成果豐碩，不僅有力促進了兩國各自社會主義事業繁榮進步，也為維護地區和平穩定發揮了重要積極作用。

習近平強調，中朝傳統友誼是兩黨、兩國、兩國人民共同的寶貴財富。維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。他高度重視中朝關係發展，珍視與金正恩的互信和友誼。去年以來，他與金正恩五次會晤，達成一系列重要共識，共同引領中朝關係進入新的歷史時期。中方願同朝方攜手努力，以建交70周年為契機，推動中朝關係長期健康穩定發展，更好造福兩國和兩國人民。

金正恩在賀電中表示，70年來，朝中兩黨、兩國人民在維護和發展社會主義事業的征程中始終同生死、共患難，歷經歲月洗禮，書寫了偉大的朝中友誼歷史。當前，朝中關係步入繼往開來、承前啟後的重要關鍵時期。堅決繼承朝中友誼這一優秀傳統，實現兩國友好合作關係的全面復興，是他和北韓黨、政府堅定不移的立場。他願與習近平緊密攜手，按照朝中兩國人民的共同願望，鞏固和發展令世界羨慕的朝中友誼，用友好和團結的力量堅定維護社會主義事業，堅定維護朝鮮半島和世界的和平與穩定。

大陸國家主席習近平(右)與北韓領導人金正恩，就中朝建交70周年互致賀電。取自新華...
大陸國家主席習近平(右)與北韓領導人金正恩，就中朝建交70周年互致賀電。取自新華網
分享

習近平金正恩北韓
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

港鐵今重開45車站 提早晚上9時收車

2019-10-06 08:51

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

局勢不穩 港人湧向AMT領錢 金管局強調流動資金充裕

2019-10-05 20:21

黑白集／中共東風41的鋒頭 全被香港1顆子彈壓過

2019-10-05 16:44

國安會前秘書長蘇起：任何風吹草動 可能觸發兩岸地動山搖

2019-10-05 13:57

影／十一黃金周 陸客出國首選日本、泰國估人潮漲近4成

2019-10-05 12:50

共軍無人機加長程飛彈 無人偵打體系成形

2019-10-05 11:46

「打掉僥倖心理」中共中央政法委發文10理由支持禁蒙面法

2019-10-05 10:44

醫管局稱昨日衝突共31人送醫 3人情況嚴重

2019-10-05 09:49

為官不廉 大陸前證監會主席劉士餘留黨察看2年

2019-10-04 20:47

對台工作密切鎖定這個族群 陸政協副主席出招

2019-10-04 13:48

孟晚舟手機密碼交騎警 加控方首認不妥 但仍稱無須暫停引渡

2019-10-04 13:07

共軍首度介紹東風41：靈活機動是最大特色

2019-10-04 10:05

清大連儂牆 找到撕毀人了

2019-10-03 23:41

習近平：能夠打敗中共的只有自己 沒有第二人

2019-10-03 22:01

香港旅發局取消舉辦「香港單車節」和「美酒佳肴巡禮」

2019-10-03 21:02

詹氏週刊：中國大閱兵 凸顯想要超越美國的意圖

2019-10-03 20:35

陸「十一」活動慶建政 陸委會：未有列管退休將領官員參與

2019-10-03 18:42

加國：無證據顯示美加合謀 無需暫停引渡孟晚舟

2019-10-03 17:51

ECFA喊卡？陸委會：不樂見陸方以政治因素片面停止執行

2019-10-03 17:49

拒配合慶十一 中國6藏人遭拘捕

2019-10-03 17:18

15家企業本月赴港IPO 募資總額最高達港幣130億

2019-10-03 16:19

馬拉松解說十一閱兵 央視主持人康輝、海霞幕後吸氧防暈倒

2019-10-03 12:54

中國閱兵機隊「掉艙門」？專家打臉：是航拍直升機啦

2019-10-03 12:52

習近平十一講話 將自己置於毛澤東歷史高度

2019-10-03 12:09

清大連儂牆遭撕毀 涉案大陸女交換學生：標語過於偏激

2019-10-03 12:00

陸十一活動 1300人演奏56首竟一秒不差

2019-10-03 11:30

北京「建政七十」大型成就展 台灣元素也展出

2019-10-03 10:59

北京瞭望／國慶行情演化為四中機會

2019-10-01 01:24
看更多

熱門文章

經濟解析／香港引爆更大抗爭 全球最大黑天鵝真的來了

2019-10-05 12:55

五年前的一張插畫 預言了今日香港抗爭者進化

2019-10-05 14:10

反「禁蒙面法」爆發激烈抗爭 林鄭：香港半癱瘓

2019-10-06 01:13

逾千人上街反禁蒙面法 防暴警帶走戴口罩市民

2019-10-05 20:53

招誰惹誰 香港星巴克遭示威者鎖定往死裡打

2019-10-05 20:44

「反送中」漸成「反中」 香港多家陸資企業慘遭打砸

2019-10-05 23:29

豪花5萬買洋裝「竟然只能穿一次」！她崩潰：手工太高級沒人敢洗啦

2019-10-05 20:30

香港抗議者龍捲風式大肆破壞 店家一片狼藉如同災後

2019-10-05 13:21

「打掉僥倖心理」中共中央政法委發文10理由支持禁蒙面法

2019-10-05 10:44

局勢不穩 港人湧向AMT領錢 金管局強調流動資金充裕

2019-10-05 20:21

蘇起：一國兩制受挫 北京將打壓台灣發洩

2019-10-05 11:45

她臉有大面積胎記問「我會擁有愛情嗎？」網友安慰：你很美

2019-10-05 15:22

交通癱瘓、商區停擺 「滿城盡是蒙面人」

2019-10-06 00:01

蒙面示威者再上街頭：不怕被警察扯走面巾

2019-10-05 15:40

梁振英：未來三日暴力將升級 籲市民減少外出

2019-10-05 16:47

林鄭月娥：昨晚是非常難過的一夜

2019-10-05 14:45

觀察站／山呼海嘯那一夜後 明日香港繁囂依舊？

2019-10-05 23:58

香港超過一成ATM慘遭抗爭者破壞 無法使用

2019-10-05 23:57

不甩禁蒙面法 銅鑼灣再現口罩示威者

2019-10-05 14:55

遭實彈射左胸香港中學生 校方承諾不會開除學籍

2019-10-05 17:39

「二戰來最大規模破壞」梁振英示警：暴力近恐襲級別

2019-10-06 01:00

禁蒙面法今上路 香港遍地烽火

2019-10-05 13:46

香港蒙面禁令上路／商家關門、政府雇員提早下班…香港半停擺 超市現搶購人潮

2019-10-05 15:53

零食店鐵門遭破壞 兩大媽疑趁火打劫

2019-10-05 12:12

港民憂網路管制 林鄭月娥未正面回應引猜測

2019-10-05 14:42

禁蒙面法民主派申臨時禁制令 高院明早處理

2019-10-05 22:07

香港禁蒙面法 朱立倫：支持港民爭取民主自由人權法治

2019-10-05 12:17

布拉格連儂牆 遭陸客塗鴉慶十一

2019-10-05 13:17

香港蒙面禁令上路／「反送中」換來「禁蒙面」！林鄭硬碰硬…「香港回不去了」

2019-10-05 15:47

香港反送中遊行和平結束 大部分示威者蒙面

2019-10-05 17:59

挺「禁蒙面法」 中共官媒祭十大理由

2019-10-06 01:06

香港蒙面禁令上路／殖民時期緊急法 一國兩制派上用場

2019-10-05 15:57

禁止蒙面能阻示威？德法先例都無助阻止浪潮

2019-10-05 16:43

確保顧客與店員安全 香港小七跟IKEA提早打烊

2019-10-05 16:33

黑白集／中共東風41的鋒頭 全被香港1顆子彈壓過

2019-10-05 16:44

國安會前秘書長蘇起：任何風吹草動 可能觸發兩岸地動山搖

2019-10-05 13:57

影／十一黃金周 陸客出國首選日本、泰國估人潮漲近4成

2019-10-05 12:50

港鐵全線中午過後仍暫停服務 未確定恢復時間

2019-10-05 12:56

香港機場快線恢復運行 港鐵其餘路線仍全面停駛

2019-10-05 16:58

香港禁蒙面法 卓榮泰：沒有民主法治之處可自力救濟

2019-10-05 21:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top