「反送中」漸成「反中」 香港多家陸資企業慘遭打砸

2019-10-05 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



香港「反送中」抗爭似乎正逐漸演變成「反中」行動。在香港特區行政長官林鄭月娥4日宣布將實施「禁蒙面法」後，當晚香港各地就爆發激烈抗爭，包括中銀香港在內的多家中資銀行，以及小米等陸資企業在香港的門店，都成為目標慘遭抗議者砸毀。

據網路媒體《香港01》報導，4日晚，多家中資銀行遭示威者破壞。中銀香港形容，當晚多區的政府、港鐵設施及商鋪遭受大肆破壞、縱火及打砸等嚴重暴亂事件，該行部分分行及自助設備亦受到嚴重破壞。

路透報導，中銀香港在尖沙咀營業處不只玻璃被砸，還被貼上「中共納粹黨店鋪」的貼紙。

中銀香港5日因而宣布，為保障客戶和員工的安全，決定除中銀大廈分行外，其餘分行暫停服務。報導稱，同屬陸資背景的工銀亞洲、建行亞洲及招商永隆，周六也宣布暫停所有分行營業。

香港中國通訊社指出，小米集團在香港最大的零售店「小米之家」旺角店，4日晚同樣遭到「暴徒肆意打砸」，店內設施和貨品被嚴重破壞。

儘管早前已經多次澄清，網傳香港知名連鎖食品店「優品360」ㄧ幫管理層與「福建黑幫」及「黑社會」掛勾是不實指控，但「優品360」4日晚依然難逃再度被砸店的命運。