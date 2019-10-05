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禁蒙面法民主派申臨時禁制令 高院明早處理

2019-10-05 22:07聯合報 記者張佑生╱即時報導

香港電台5日報導，24名民主派立法會議員聯合向法庭申請臨時禁制令，要求禁制禁蒙面法繼續生效，直至立法會開會審議，並就特首林鄭月娥會同行政會議運用《緊急法》提出司法覆核，高等法院明早開庭處理。

法律界立法會議員郭榮鏗表示，政府以《緊急法》繞過香港的唯一立法機關，由特首會同行會決定法律何時生效和取消是違反憲法。

香港特區行政長官林鄭月娥4日召開記者會宣布，她已根據「緊急法」訂立「禁蒙面法」。...
香港特區行政長官林鄭月娥4日召開記者會宣布，她已根據「緊急法」訂立「禁蒙面法」。但當天有大批香港市民紛紛戴上各種口罩，走上街頭，高喊口號。歐新社
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立法會香港禁蒙面法
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