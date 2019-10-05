局勢不穩 港人湧向AMT領錢 金管局強調流動資金充裕

2019-10-05 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



在港府宣布實施「禁蒙面法」後，香港4日晚間起就爆發激烈抗爭，眾多銀行與連鎖超市及商家周六紛紛宣布停業。星島日報指出，鑑於局勢不穩，大量香港市民5日湧入銀行自動提款機趕忙領錢，部分銀行的自動提款機因而出現現鈔短缺情況。香港金管局趕忙出面澄清，香港銀行體系十分穩健，並指責網路諸多不實訊息是在惡意製造恐慌。

香港明報指出，5日因有大量市民前往銀行自動提款機領錢，因此包括匯豐及恒生銀行的ATM都出現港幣現鈔短缺情況。恒生發言人指出，會盡量安排補充現鈔。匯豐發言人表示，作為香港最大的銀行，一向備有足夠的現鈔儲備應付客戶需求，並再次提醒香港市民，每張提款卡每日提款上限為港幣8萬元（約新台幣32萬元）。

由於整體情勢趨於混亂，加上不少人到提款機領不到錢，導致各種謠言四起。為此，香港金管局5日傍晚特別透過臉書發文澄清，有注意到香港市民於個別銀行櫃員機等候提款時間較平常長。銀行已採取措施，適時補充櫃員機和分行的鈔票供應。

金管局強調，香港各銀行有足夠流動資金應付市民需要，並呼籲香港市民不要相信流言，小心核實訊息。金管局稱，香港銀行體系十分穩健，流動資金充裕，資產質素良好，有能力應對不同衝擊。