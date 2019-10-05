黑白集／中共東風41的鋒頭 全被香港1顆子彈壓過

2019-10-05 16:44 世界日報 世界日報



中國大陸舉行建政70周年國慶大閱兵，全球射程最長洲際彈道飛彈之一、東風41首度公開亮相。 （路透） 分享 facebook 「共和國」的70歲生日，習近平藉閱兵展示了東風41洲際飛彈，號稱「全球快遞」的這款神器，半小時即可飛抵地球另一面的美國；但全球目光的另一個重點，是香港的一顆子彈。

英國泰晤士報刻意作了這個對照。香港警察千鈞一髮之間扣下扳機，示威者應聲倒地，作為前殖民母國的這份報紙認為，這顆小小子彈的鋒芒，蓋過了「東風」快遞。

改革開放40年，沒有人曾想過中國大陸可以企及今天的成就，美國對它的崛起寢食難安，終於決定發動貿易戰進行圍剿，東風41亮相，就是對華府的心理威懾，要美國認清，攔阻中國為時已晚。

但習近平恐已發現，「東風」固然威風凜凜，一顆子彈也讓香港坐困愁城。香港不太可能回到過去，只講究收入與GDP，就叫人民沉默。香港的示威者猶如燒不盡的野火，到了共和國的壽辰這天，依舊看不見運動的終點。

川普搬出貿易赤字刁難時，北京充滿睿智地研判，大國爭鋒是歷史的必然，貿易戰將是曠日廢時的持久戰；但香港市民走上街頭時，北京卻不切實際地希望，用優勢警力迅速平息眼中的這場「動亂」。

東風導彈固然是美中爭霸的加演秀，子彈恐難解決香港的問題。街上狂飆的勇武派恐怕並不真懂民主，卻始終讓香港陷於困境。

東風41提振了大陸人民的士氣，但也讓美國和西方世界更有抗中的危機感。一顆子彈不能解決香港的基本問題，反而陷入治絲益棼的僵局。

「共和國」的70歲生日過後，還有很多未能解決的難題。（轉載自聯合報）