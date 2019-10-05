影／十一黃金周 陸客出國首選日本、泰國估人潮漲近4成
中國進入十一黃金周長假，旅遊網站推估國內外出遊人次約8億多，各國旅遊景點紛紛備戰，日本仍是陸客出國首選，泰國的陸客人潮增幅預計上看近4成，香港則因反政府示威持續，導致陸客團爆減9成。
日媒報導，陸客訪日的原因包括風景優美、想品嘗美食與泡溫泉。中國大型旅行社工作人員指出，在陸客海外旅行目的地中，日本人氣仍排第一。為迎接陸客團到訪，日本各個店舖也紛紛引入各國旅客可以使用的行動支付工具。
除日本外，另一個大撈陸客觀光財的國家當屬泰國。儘管普吉島外海去年7月發生船難造成47名陸客死亡，陸客仍在泰國觀光客來源排名第一、占比約27%。泰國政府日前宣布中國等19個國家和地區落地簽免費，預期十一長假期間，可吸引約25萬名陸客來訪。
有陸客表示，除落地簽很方便外，泰國旅遊業發展成熟、口碑特別好，又有精品店可逛，是很適合第一次出國觀光渡假的目的地。
《路透》報導，由於中國經濟放緩，市場認為中國遊客花錢會較謹慎，甚至留在國內旅遊，但美國、英國、義大利與日本仍可望賺到陸客的觀光財，唯一例外的是香港，8月的觀光客到訪數下跌近4成，創下SARS以來最大跌幅，陸客團跌幅更高達9成。有訪日陸客就說，覺得香港比較亂、比較危險，示威遊行的人多，現在不太適合去玩。
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