影／十一黃金周 陸客出國首選日本、泰國估人潮漲近4成

2019-10-05 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



中國進入十一黃金周長假，旅遊網站推估國內外出遊人次約8億多，各國旅遊景點紛紛備戰，日本仍是陸客出國首選，泰國的陸客人潮增幅預計上看近4成，香港則因反政府示威持續，導致陸客團爆減9成。

日媒報導，陸客訪日的原因包括風景優美、想品嘗美食與泡溫泉。中國大型旅行社工作人員指出，在陸客海外旅行目的地中，日本人氣仍排第一。為迎接陸客團到訪，日本各個店舖也紛紛引入各國旅客可以使用的行動支付工具。

除日本外，另一個大撈陸客觀光財的國家當屬泰國。儘管普吉島外海去年7月發生船難造成47名陸客死亡，陸客仍在泰國觀光客來源排名第一、占比約27%。泰國政府日前宣布中國等19個國家和地區落地簽免費，預期十一長假期間，可吸引約25萬名陸客來訪。

有陸客表示，除落地簽很方便外，泰國旅遊業發展成熟、口碑特別好，又有精品店可逛，是很適合第一次出國觀光渡假的目的地。