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「打掉僥倖心理」中共中央政法委發文10理由支持禁蒙面法

2019-10-05 10:44聯合報 記者李仲維╱即時報導

中共中央政法委微信公眾號上午發文，支持香港特區政府實施「反蒙面法」，認為實施該法將打掉一些人的僥倖心理，有效縮小暴力的規模和範圍。

政法委認為，有十個理由實施「反蒙面法」，包括將對暴徒起威懾作用，最大限度預防暴力發生，遏制暴力升級、透過法律手段摘掉違法者的面罩，能夠提高執法效率，使檢控工作順利進行，將違法犯罪者繩之以法，接受應有的法律懲罰。

政法委指出，該法的實施，將打掉一些人的僥倖心理，有效縮小暴力的規模和範圍；也可以避免香港青年因年輕無知，成為他人的政治炮灰，置自己於犯罪的邊緣、衝突的險地。

政法委表示，反蒙面法只是止暴制亂，恢復秩序其中一步，香港社會還有很多深層次的問題有待進一步釐清，加以解決。

香港保安局局長李家超今早在電台節目上表示，蒙面人反對法例是預期之內，昨日出現嚴重破壞事件，包括在港鐵站內投擲汽油彈，政府必須針對蒙面後肆意妄為的行徑作認真處理，他了解單靠一條法例不會解決所有問題，但希望能夠在和平示威後回復和平有序的生活。

至於警員如何判斷戴口罩人士是預防流感？李家超說，警員執法時要有合理懷疑，警員可以先登記相關人士的資料，經調查後採取行動，或者當場處理，相信大部分個案不會到法庭處理的階段，警方也希望將人手集中在處理暴徒。

香港律政司司長鄭若驊表示，訂立「禁止蒙面規例」是經過深思熟慮，是艱難的決定，他認為目前的措施是符合相稱性，不會影響市民參與合法和平集會，有關規例的是先訂立後審議，在立法會復會後第一個會議就能審議，並非繞過立法會。

中央政法委發文支持反蒙面法，打掉一些人僥倖心理。圖：取自香港電台網站
中央政法委發文支持反蒙面法，打掉一些人僥倖心理。圖：取自香港電台網站
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香港禁蒙面法
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