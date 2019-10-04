大陸前證監會主席劉士餘 被政務撤職留黨察看

2019-10-04 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



曾經的大陸股災救火隊，前中國證監會主席劉士餘今年1月突然被換下台，4日證實，劉士餘遭被政務撤職處分，並留黨察看二年。

中央紀委國家監委網站4日發布，中央紀委國家監委對劉士餘嚴重違紀違法問題，進行立案調查。

中紀委調查結果，認定劉士餘「背離初心使命，政治立場動搖，黨性原則缺失」，並指責他公開發表不當言論，缺乏政治警覺和保密意識。

調查指出，劉士餘為官不廉，利用職權和職務影響為他人謀取私利，違規安排他人到金融系統工作和提拔職務，為親屬違規購房打招呼，收受禮品禮金。

調查認定，劉士餘嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律，並構成嚴重職務違法，且在黨的十八大後不收斂、不收手，應予嚴肅處理。

但因為劉士餘主動投案，如實交代違紀違法問題，認錯悔錯態度較好，按照「懲前毖後，治病救人」的原則，從輕處理。對任職中華全國供銷合作總社原黨組副書記、理事會主任進行政務撤職處分，並留黨察看二年。

2016年2月劉士餘在股災連環爆下臨危受命，執掌證監會，要災後重建A股市場。劉士餘在證監會主席的火山口位置上坐了近三年，整頓資本市場亂象，鮮明的劉式風格，例如劉士餘批資產管理人，反對野蠻人強盜式收購，斥是人性和商業道德的淪喪，挑戰刑法將開啟牢獄大門，不做坑人的妖精。劉式金句讓人印象深刻，一度也受到市場諸多質疑，但總體評價正面大於負面。

中紀委指責他公開發表不當言論，到底說了什麼？還有待後續一層層掀開面紗。

劉士餘是在今年1月26日突然遭到撤換，時間點在大陸全國兩會前，時機敏感。但因為接任證監會主席的是原工行董事長易會滿，易會滿從掌管資產規模高達人民幣27兆元的宇宙行，到掌舵中國資本市場，引起關注，因此遭撤換卸任的劉士餘，相對低調，傳出他是另有任用。