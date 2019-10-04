斥港府無視民間反響 民間記者會：港人必把運動升級

2019-10-04 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



香港特首林鄭月娥宣布引用緊急規例條例，訂立禁蒙面法，午夜起生效，引起大批香港民眾不滿，並在多區發起集會及示威。民間記者會晚上發聲明，直斥政府無視民間反響，港人必定會繼續把運動升級。

民間記者會聲明說，港府堅持訂立禁蒙面法，而使用緊急法如同賦予行政長官無限權力，三權從此不再分立。

據星島網，民間記者會在聲明中表示，政府無視民間反響，堅持訂立禁蒙面法，使用緊急法如同賦予行政長官無限權力，三權從此不再分立，並指香港事實上已進入緊急狀態，文明倒退，法治不再，並指蒙面法只是政府的第一步，為合理化警隊現時的濫捕狀況。

民間記者會指出，緊急法將會引發一連串惡果，並促請美國緊急審視香港關係法，並直言港人必定會繼續把運動升級。

另據明報網，戴上口罩的中三學生盧同學認為，《禁蒙面法》無聊又無必要，又指有時鄰座同學生病，她會想戴口罩防止染病。她說，校方已講明日後不准再戴口罩上學，她下周二上課時亦不敢再戴口罩，「學生連在校內戴個口罩都不准，還有什麼是准許的呢？我們還有什麼自由呢？」