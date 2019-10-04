面對馬來西亞總理勸退 林鄭月娥回應了

2019-10-04 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



香港特首林鄭月娥4日表示，每個人都有言論自由，因此不會回應馬來西亞總理馬哈迪早前的勸告。

林鄭月娥是在香港召開的記者會上受詢及馬哈迪的勸告時，如是表示。

她說：「首先，我還沒有看到該國際領袖的報導或聲明，但是我們每個人都有言論自由，所以，我不會回應那聲明。」