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九大問答 一次看懂香港啟動緊急法的可能影響

面對馬來西亞總理勸退 林鄭月娥回應了

2019-10-04 20:21聯合報 記者張佑生╱即時報導

香港特首林鄭月娥4日表示，每個人都有言論自由，因此不會回應馬來西亞總理馬哈迪早前的勸告。

林鄭月娥是在香港召開的記者會上受詢及馬哈迪的勸告時，如是表示。

她說：「首先，我還沒有看到該國際領袖的報導或聲明，但是我們每個人都有言論自由，所以，我不會回應那聲明。」

馬哈迪是4日上午出席亞太法律協會首屆憲法及法治大會開幕式，於問答環節中勸香港特首林鄭月娥辭職。

馬來西亞總理馬哈迪4日呼籲香港特首林鄭月娥辭職，避免天安門是件在香港重演。歐新社
馬來西亞總理馬哈迪4日呼籲香港特首林鄭月娥辭職，避免天安門是件在香港重演。歐新社
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10月4日下午，香港特區行政長官林鄭月娥主持記者會,宣佈政府已訂立《禁止蒙面規例...
10月4日下午，香港特區行政長官林鄭月娥主持記者會,宣佈政府已訂立《禁止蒙面規例》（“禁蒙面法”），從10月5日零時起生效。 中新社
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