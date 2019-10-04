港澳辦、中聯辦：堅決支持訂立禁蒙面法

2019-10-04 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸國務院港澳辦發言人楊光今（4）日表示，香港特區政府宣布訂立《禁止蒙面規例》很有必要，有助打擊和遏制暴力犯罪，恢復社會秩序。

香港中聯辦負責人也表示，對行政長官林鄭月娥會同行政會議，宣布依據《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，表示堅決支持。

楊光透過聲明表示，強烈譴責一些反對派和暴力激進份子，在10月1日肆無忌憚的罪惡行徑，認為修例風波已完全變質，正在外部勢力的插手干預下，演變為「港版顏色革命」。

他指出，某些街頭抗爭正向有預謀、有計劃、有組織的暴力犯罪方向演化，嚴重威脅到公共安全，特區政府制訂《禁止蒙面規例》合法合理合情、極為必要，並不影響市民依法享有，包括遊行集會自由在內的各項權利和自由。

楊光稱，當前亂局不能無休止持續下去，已經到了以更加鮮明的態度、更加有效的舉措止暴制亂的重要時刻。

他強調，堅決支持行政長官林鄭月娥、特區政府和警隊、司法機構，依法採取一切必要措施，懲治所有暴力犯罪分子，以及與各界廣泛對話交流，探索破解深層次矛盾和問題的有效之策，也相信特區政府有能力維護全體市民，免受暴力恐懼的自由，盡快恢復社會正常秩序。