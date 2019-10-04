中美貿易戰加政局動盪 9月香港PMI 41.5仍處收縮

2019-10-04 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中美貿易戰加上香港政治動盪持續影響需求，市場研究機構IHS MARKIT公布，經季節調整後，9月香港特區採購經理指數（PMI）由8月的40.8微升至41.5，持續處於收縮區域，且已是連續18個月低於50，顯示私營經濟仍然萎縮。

數據顯示，私營經濟景氣度迅速下滑至2009年2月以來次低；而第三季度的PMI平均值為42.0，觸及2009年初全球金融危機高峰點的低位。

香港明報報導，IHS Markit 首席經濟師 Bernard Aw指出，香港私營經濟於9月仍然低迷，業務量繼續受長期的政治示威活動影響，其中以旅遊業和零售業最受波及，有企業指出，中美貿易緊張持續，也是經濟放緩的原因。

他認為，PMI多個指標顯示，隨著悲觀情緒升溫，經濟低迷難於短期內消退，而企業對未來一年產出的經營信心，則下滑至7年半以來的最低水平

香港經濟日報報導，香港許多企業憂慮中美貿易緊張與香港示威活動，對香港經濟活動的影響，因此看淡未來一年的產出前景，經營預期指數創7年半低位，跌破該項調查自2012年4月首推以來最低。

貿易緊張局勢和政治動盪繼續打擊市場需求，導致企業的新訂單量和業務量大幅下跌；悲觀情緒也越見升溫，商業信心跌至新低。

此外，香港9月新業務量持續急劇惡化，惟與8月相比跌幅已有放緩；調查還顯示新工作受到大陸訂單大幅下跌拖累，9月的跌幅更是自2009年2月以來第二大。