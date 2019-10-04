李嘉誠基金會捐40億 帶頭助港中小企業度難關

2019-10-04 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



李嘉誠基金4日在官網發布聲明中表示，全球經濟放緩，再加上香港經濟面臨前所未有的挑戰之際，基金會將捐款港幣10億元（新台幣40億元），幫助緩解中小企業的壓力。

香港經濟日報報導，因應全球經濟放緩，加上香港經濟面臨前所未有的挑戰，為支持本地中小企渡過時艱，紓緩壓力，李嘉誠基金會公布捐港幣10億元，配合特區政府支援措施和發放機制，及時幫助有需要的本地中小企，細節將與政府商議。

基金會主席李嘉誠表示，配合政府新宣布的港幣20億中小企備用資金，期望基金會這港幣10億能起帶頭作用。

成立於1980年的李嘉誠基金會，由香港富商李嘉誠創辦，主要支持教育和醫療，至今已捐出金額超過港幣250億元，項目遍及全球27個國家及地區，其中約80%項目在大中華地區。

李嘉誠曾於2006年表示，基金會是他第三個兒子的概念，他認為亞洲在奉獻文化上的觀念要有突破，要視建立社會的責任和延續後代同樣重要，分配財產作捐助，推動社會改善進步；這一念之悟，將為明天帶來更多新希望，世界因而更美好。

香港反送中示威運動持續升級，造成香港經濟面臨前所未有的挑戰，香港首富李嘉誠9月8日發聲，表示政府應該對「未來的主人翁」網開一面。

不過9月12日中共中央政法委微信公眾號「中央政法委長安劍」發表文章評論：「李嘉誠發聲，到底誰該給香港人『網開一面』？」

9月13日李嘉誠透過發言人表示十分遺憾，並指多年已習慣了那些莫須有的指責，永遠會虛心接受批評，但最為重要的是「寬容不等於縱容，不等於無視法律程式」。

李嘉誠重申對任何暴力，包括語言暴力，對任何沖擊法治的行為都不能接受。李嘉誠由衷希望，各方能尋求空間，而非挑動矛盾，讓香港局勢降溫，社會才可展開對話。

10月3日有網路傳言，指李嘉誠創辦的長江集團表明立場，在總部長江中心拆走國旗及區旗，只懸掛公司旗幟，傳言還指出，長江集團沒有掛區旗及國旗，是不給面子的做法。