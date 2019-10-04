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對台工作密切鎖定這個族群 陸政協副主席出招

2019-10-04 13:48聯合報 記者許依晨╱即時報導

近日，大陸全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝接受媒體專訪，談到兩岸關係的變化發展和台盟今後工作重點，她稱，「台盟願意為台灣青年走進大陸、認識大陸、融入祖國改革發展搭橋鋪路」，今年還將舉行許多加強與台灣青年的溝通交流活動，並透過高層協商、兩會提案等管道反映台灣青年關心的問題和提出的建議。

中新社報導，蘇輝近日接受「中國新聞周刊」專訪，她表示，「台盟（台灣民主自治同盟）是由生活在大陸的台灣省人士組成的參政黨，我們的心永遠牽掛著台灣同胞，親情鄉情是我們開展對台工作的獨特優勢」。

蘇輝在談及今後工作重點時指出，台盟要認真學習貫徹中共總書記習近平對台工作的重要論述，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對和遏制台獨。她說，台盟將堅持對台工作「心連心、實打實」，繼續助力擴大兩岸同胞直接交往，深化與台灣代表性人士和重點台胞團組的持續交往。

中共總書記習近平曾指出「兩岸青少年身上寄託著兩岸關係的未來」，對此，蘇輝表示，「台盟願意為台灣青年走進大陸、認識大陸、融入祖國改革發展搭橋鋪路，同時也希望台灣青年抓住祖國改革發展的機遇，兩岸青年攜手努力，共同成長進步，為推進兩岸關係和平發展、實現祖國和平統一貢獻力量。」

她表示，台盟每年都會舉辦多種類型的兩岸青年交流活動並積極邀請台灣各界青年參加，透過高層協商、兩會提案等渠道反映台灣青年關心的問題和提出的建議，今年已列入台盟工作日程的有第六屆大江論壇、中華文化研習營、第五屆兩岸校園足球友誼邀請賽等活動，相信這些活動將進一步加強與台灣青年的溝通交流，幫助台灣青年參與大陸發展建設。

圖為2019漳台青年文化交流晚會文藝節目「就在漳州遇見你」。（中新社資料照）
圖為2019漳台青年文化交流晚會文藝節目「就在漳州遇見你」。（中新社資料照）
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