對台工作密切鎖定這個族群 陸政協副主席出招

2019-10-04 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



近日，大陸全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝接受媒體專訪，談到兩岸關係的變化發展和台盟今後工作重點，她稱，「台盟願意為台灣青年走進大陸、認識大陸、融入祖國改革發展搭橋鋪路」，今年還將舉行許多加強與台灣青年的溝通交流活動，並透過高層協商、兩會提案等管道反映台灣青年關心的問題和提出的建議。

中新社報導，蘇輝近日接受「中國新聞周刊」專訪，她表示，「台盟（台灣民主自治同盟）是由生活在大陸的台灣省人士組成的參政黨，我們的心永遠牽掛著台灣同胞，親情鄉情是我們開展對台工作的獨特優勢」。

蘇輝在談及今後工作重點時指出，台盟要認真學習貫徹中共總書記習近平對台工作的重要論述，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對和遏制台獨。她說，台盟將堅持對台工作「心連心、實打實」，繼續助力擴大兩岸同胞直接交往，深化與台灣代表性人士和重點台胞團組的持續交往。

中共總書記習近平曾指出「兩岸青少年身上寄託著兩岸關係的未來」，對此，蘇輝表示，「台盟願意為台灣青年走進大陸、認識大陸、融入祖國改革發展搭橋鋪路，同時也希望台灣青年抓住祖國改革發展的機遇，兩岸青年攜手努力，共同成長進步，為推進兩岸關係和平發展、實現祖國和平統一貢獻力量。」