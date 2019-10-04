孟晚舟手機密碼交騎警 加控方首認不妥 但仍稱無須暫停引渡

2019-10-04 13:07 世界日報 中國新聞組╱北京4日電



孟晚舟。 美聯社 分享 facebook

中國電訊設備商華為財務長孟晚舟要求中止引渡到美國，聆訊2日繼續在加拿大進行。控方承認去年12月在溫哥華機場拘捕孟晚舟的過程存在過失，但否認受美指使，並強調無證據顯示辯方質疑的美加合謀，無須暫停引渡她至美國程序的要求。辯方則以需時查看文件為由，申請2日聆訊告一段落，3日繼續。

綜合媒體報導，孟晚舟因涉嫌違反美國對伊朗制裁令，被美國要求引渡。孟晚舟否認指控，要求法庭暫停引渡程序。審訊從上月23日開始，為期八天。

幾天來，孟晚舟都隨律師出庭，席間不斷做筆記，2日，她的神情似乎比早前拘謹。

報導稱，代表政府的控方承認，加拿大邊境服務局（CBSA）將孟晚舟的手機密碼交予加國皇家騎警的做法不妥，後來已意識到「錯誤」並試圖取回密碼，但其時密碼已成呈堂證供。這是加拿大政府首次承認拘捕孟晚舟過程有「錯誤」。

控方並出示警方紀錄，證明沒用得來的密碼，調查孟晚舟手機。

控方稱儘管美方聯邦調查局（FBI）與加國皇家騎警（RCMP）在拘捕孟晚舟前有聯繫，但無證據顯示拘捕孟晚舟後仍有就引渡一事討論。控方同時反駁加拿大邊境服務局在機場審問孟晚舟是FBI或RCMP指使的說法，稱CBSA是獨立執法。

據報導，辯方此前指摘加拿大邊境人員，為加拿大警方及美國聯邦調查局蒐集證據，包括扣起孟晚舟的手機和獲取其密碼，是嚴重侵犯孟晚舟據加拿大權利憲章所享有的權利。

但控方提到，CBSA有權檢查過境貨物，而手機亦屬貨物，可從進入加拿大的人獲取得電話、取得密碼、搜索電話，以防內部的敏感數據被人透過遠程控制刪除或移走。

報導說，控方表示，法庭應「結合更大的背景」考量CBSA在處理孟手機密碼上的過失，並否認孟代表律師的「陰謀」指控。

辯方以需要時間翻查控方提供的文件，及以取得證明CBSA、RCMP、FBI合謀對孟晚舟展開秘密刑事調查證據為由，要求3日繼續聆訊，獲法官批准。