親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

最會幫老闆賺錢的員工在台南！平均每人1年貢獻700萬

原諒殺死我哥哥的妳：美警誤殺黑人的爭議與寬恕

港府將搬「禁蒙面法」 港媒：行會最快今討論

2019-10-04 09:52聯合報 記者許依晨╱即時報導

十月一日中共建政70年這天，香港警民爆發激烈衝突，港媒報導指出，港府擬透過引用1922年訂立的「緊急情况規例條例」（緊急法）訂立反蒙面法等，行政會議今日會召開特別會議討論。

香港明報報導，據了解，香港行會最快今日討論訂立反蒙面法，或由香港特首林正月娥親自向公眾交代有關法例。明報指出，綜合兩名消息人士稱，港府近月已醞釀有關反蒙面法的立法工作，行會近月討論過一次，但當時無接納；近日因示威者暴力升級，當局重新考慮。這名消息人士表示，即使立反蒙面法，亦會有合理的豁免。

民建聯立法會議員葛珮帆說，近日很多暴力行為是由蒙面示威者作出，認為政府要盡快應對，包括引用《緊急法》立反蒙面法。

不過，民主派表明反對，法律界立法會議員郭榮鏗形容啟動「緊急法」立反蒙面法，是香港跌入極權社會第一步，會加劇撕裂。

報導稱，一名接近政府的消息人士指出，早前當局考慮了多項加強止暴制亂的措施，除了反蒙面法，亦包括延長拘留時間及禁止藏有「違禁」武器等。他舉例說，當局可以立法將示威者使用的一些武器如彈叉，列作法例訂明的違禁武器，只要持有就可以拘人。

緊急法曾於「六七暴動」時使用，條例列明在特首會同行政會議認為屬緊急情况或危害公安的情况時，可訂立任何他認為合乎公眾利益的規例。

香港中文大學學生昨天發起校內罷課和集會遊行，聲援在反送中抗爭中被捕的示威者，包括...
香港中文大學學生昨天發起校內罷課和集會遊行，聲援在反送中抗爭中被捕的示威者，包括上月廿九日被控暴動罪的六名中大學生。 （法新社）
分享

反送中香港
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

港府將頒「禁蒙面法」 民主派：跌入極權社會第一步

2019-10-03 23:53

蒙面也不怕 大陸AI步態辨別就可抓到你

2019-10-04 09:40

中槍生被控3罪 港人控警濫權

2019-10-03 23:58

抗爭不息 高盛：40億美元 由港流向新加坡

2019-10-04 00:03

南華早報：香港將禁止抗議者戴口罩 違者恐入獄一年

2019-10-04 07:24

反送中抗爭加劇 香港資金外逃流向星國

2019-10-04 02:51

梁振英：舉報十一示威幕後指揮 賞金20萬港元

2019-10-03 23:50

中槍學生 子彈一分為三，碎片分布肋骨、肺及胸腔

2019-10-03 22:48

反送中是否催生禁蒙面法 各方立場一次看懂

2019-10-03 21:59

反送中／發宵禁令止暴制亂？ 淺談六七暴動經驗

2019-10-03 21:25

太古站外擲狗糧與警爆口角 一人被帶走

2019-10-03 21:25

控警方防礙採訪及使用武力 香港記協申請司法覆核

2019-10-03 21:23

香港旅發局取消舉辦「香港單車節」和「美酒佳肴巡禮」

2019-10-03 21:02

港網民發起12區集會 多間店家提前關門

2019-10-03 20:48

陸客陸生破壞連儂牆 陸委會：如違法可撤銷來台許可

2019-10-03 19:56

反對蒙面法 民陣：禁止蒙面應由香港警隊做起

2019-10-03 18:54

港建制派支持訂蒙面法 創推動組盼加速立法

2019-10-03 18:53

台人攜反送中物資恐被列黑名單 陸委會喊話港府

2019-10-03 18:44

槍傷18歲示威學生 香港警長姓名曝光

2019-10-03 18:26

星島新聞集團主席撰文批林鄭月娥 籲速立蒙面法

2019-10-03 17:37

同情的下一步？寫在少年中實彈之後

2019-10-03 17:15

國際批評港警過度武力 中國反嗆顛倒黑白

2019-10-03 17:02

反送中抗爭不斷 港媒：港府可能在近日頒布禁蒙面法

2019-10-03 16:12

外媒視角／紐時社論：北京歡慶、香港抗爭 十一的2種世界

2019-10-03 14:23

傳港府要祭出蒙面法、宵禁令 公民黨主席：難以執行

2019-10-03 13:40

反送中暴力升級 香港屋主降價20%成交

2019-10-03 13:37

中槍學生等7人遭控暴動罪 今午沙田審議

2019-10-03 13:23

撕毀連儂牆、毆港生 蔡英文：針對特定民眾進行管制

2019-10-03 11:48

港警開槍是擦槍走火？柯文哲：警察掏槍對民眾一定不對

2019-10-03 11:43

暴力的十一國慶 香港街頭槍響喋血

2019-10-03 10:13

港府止暴亂下一步 傳官員擬祭宵禁令

2019-10-03 09:54

香港金管局新總裁：首要任務維持金融穩定

2019-10-03 09:34

占中案邵家臻、黃浩銘 今刑滿出獄

2019-10-03 09:31

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

北京瞭望／香港…政治問題經濟解決？

2019-09-15 23:35
看更多

熱門文章

影／中國貪官收賄被捕 滿屋金條影片曝光網友存疑

2019-10-03 11:50

ECFA喊卡？陸委會：不樂見陸方以政治因素片面停止執行

2019-10-03 17:49

槍傷18歲示威學生 香港警長姓名曝光

2019-10-03 18:26

清大連儂牆遭撕毀 涉案大陸女交換學生：標語過於偏激

2019-10-03 12:00

港府將頒「禁蒙面法」 民主派：跌入極權社會第一步

2019-10-03 23:53

十一連假 天安門廣場 日湧百萬人

2019-10-03 23:34

習近平：能夠打敗中共的只有自己 沒有第二人

2019-10-03 22:01

梁振英：舉報十一示威幕後指揮 賞金20萬港元

2019-10-03 23:50

國際批評港警過度武力 中國反嗆顛倒黑白

2019-10-03 17:02

反送中暴力升級 香港屋主降價20%成交

2019-10-03 13:37

南華早報：香港將禁止抗議者戴口罩 違者恐入獄一年

2019-10-04 07:24

抗爭不息 高盛：40億美元 由港流向新加坡

2019-10-04 00:03

詹氏週刊：中國大閱兵 凸顯想要超越美國的意圖

2019-10-03 20:35

十一西湖斷橋變人橋 遊客：橋未斷WiFi卻斷了

2019-10-03 15:23

反送中抗爭加劇 香港資金外逃流向星國

2019-10-04 02:51

反送中抗爭不斷 港媒：港府可能在近日頒布禁蒙面法

2019-10-03 16:12

中槍學生等7人遭控暴動罪 今午沙田審議

2019-10-03 13:23

撕毀連儂牆、毆港生 蔡英文：針對特定民眾進行管制

2019-10-03 11:48

港警開槍是擦槍走火？柯文哲：警察掏槍對民眾一定不對

2019-10-03 11:43

中槍生被控3罪 港人控警濫權

2019-10-03 23:58

太古站外擲狗糧與警爆口角 一人被帶走

2019-10-03 21:25

台人攜反送中物資恐被列黑名單 陸委會喊話港府

2019-10-03 18:44

中槍學生 子彈一分為三，碎片分布肋骨、肺及胸腔

2019-10-03 22:48

反送中是否催生禁蒙面法 各方立場一次看懂

2019-10-03 21:59

反送中／發宵禁令止暴制亂？ 淺談六七暴動經驗

2019-10-03 21:25

星島新聞集團主席撰文批林鄭月娥 籲速立蒙面法

2019-10-03 17:37

清大連儂牆 找到撕毀人了

2019-10-03 23:41

十一長假「代相親」爆紅 女客戶：7天5場飯局

2019-10-03 11:07

港網民發起12區集會 多間店家提前關門

2019-10-03 20:48

陸十一活動 1300人演奏56首竟一秒不差

2019-10-03 11:30

遼寧神秘首富 傳砸104億蓋飯店送老婆

2019-10-03 15:55

陸「十一」長假各地景點人滿為患 公眾交通塞爆

2019-10-03 16:17

傳港府要祭出蒙面法、宵禁令 公民黨主席：難以執行

2019-10-03 13:40

加國：無證據顯示美加合謀 無需暫停引渡孟晚舟

2019-10-03 17:51

中國閱兵機隊「掉艙門」？專家打臉：是航拍直升機啦

2019-10-03 12:52

大陸網貸業大逃殺 2,600家平台砍至646家

2019-10-03 18:55

反對蒙面法 民陣：禁止蒙面應由香港警隊做起

2019-10-03 18:54

大陸電影慶十一 3天票房破110億元

2019-10-03 15:14

三星關閉在陸最後一家手機廠 轉向高端製造

2019-10-03 15:53

醫師「收紅包」執刀被停職 為什麼網民反罵檢舉者?

2019-10-03 12:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top