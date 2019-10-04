港府將搬「禁蒙面法」 港媒：行會最快今討論

2019-10-04 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



十月一日中共建政70年這天，香港警民爆發激烈衝突，港媒報導指出，港府擬透過引用1922年訂立的「緊急情况規例條例」（緊急法）訂立反蒙面法等，行政會議今日會召開特別會議討論。

香港明報報導，據了解，香港行會最快今日討論訂立反蒙面法，或由香港特首林正月娥親自向公眾交代有關法例。明報指出，綜合兩名消息人士稱，港府近月已醞釀有關反蒙面法的立法工作，行會近月討論過一次，但當時無接納；近日因示威者暴力升級，當局重新考慮。這名消息人士表示，即使立反蒙面法，亦會有合理的豁免。

民建聯立法會議員葛珮帆說，近日很多暴力行為是由蒙面示威者作出，認為政府要盡快應對，包括引用《緊急法》立反蒙面法。

不過，民主派表明反對，法律界立法會議員郭榮鏗形容啟動「緊急法」立反蒙面法，是香港跌入極權社會第一步，會加劇撕裂。

報導稱，一名接近政府的消息人士指出，早前當局考慮了多項加強止暴制亂的措施，除了反蒙面法，亦包括延長拘留時間及禁止藏有「違禁」武器等。他舉例說，當局可以立法將示威者使用的一些武器如彈叉，列作法例訂明的違禁武器，只要持有就可以拘人。