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控警方防礙採訪及使用武力 香港記協申請司法覆核

2019-10-03 21:23聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

香港記者協會今天下午已就香港警方未能履行憲制責任及通例的要求配合傳媒採訪，甚至故意妨礙傳媒採訪及向記者使用過度武力入稟（粵語，訴請的意思）法院，申請司法覆核。

記協指出，自6月中的示威活動開始以來，警方一直對記者採取妨礙採訪的策略，並施以不必要及過度的武力，並指記協在已發出多份聲明、信函及向監警會投訴，期望能喚起警務處處長及政府的注意，惟警務處處長及政府均未能採取有效措施改善。

為此，記協向法庭申請司法覆核，期望高等法院能宣布警方非法妨礙記者採訪及對記者使用過度武力，而警方和政府均有責任保障新聞自由及調查對警隊的投訴。

記協又指，是次司法覆核以多個記者親身經歷的個案展示過去幾個月來，警方的失誤以及對記者的不當行為氾濫。相關個案包括，對記者使用辱罵及侮辱性言辭、使用高強度燈光和頻閃燈光干擾攝錄設備、無理驅趕記者、故意遮擋記者視線導致記者無法採訪、故意不出示警察委任證或警員編號；亦有記者被毆打、被腳踢、遭噴射胡椒噴霧；有警員瞄準記者發射催淚彈及向記者投擲催淚彈，亦有警方利用水炮車對準記者發射，甚至使用橡膠子彈及布袋彈射向記者的事件。

香港記者協會主席楊健興表示，堅信言論自由和新聞自由是香港重要的基石，並必須守護，並指期待法院發揮監察作用，讓特區政府及警務處處長負責。

香港記者，今天以故意妨礙傳媒採訪及向記者使用過度武力入稟法院，申請司法覆核。（星...
香港記者，今天以故意妨礙傳媒採訪及向記者使用過度武力入稟法院，申請司法覆核。（星島網）
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