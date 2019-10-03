台人攜反送中物資恐被列黑名單 陸委會喊話港府

2019-10-03 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



傳出香港機場海關上月起全面檢查所有台灣赴港的旅客行李，數名台灣旅客遭香港海關搜到反送中相關「戰略物資」，未來恐將被限制入境。陸委會副主委邱垂正今天表示，香港警方並未於官網公布不可攜帶頭盔、面罩等物品，港府自己也應該說清楚禁止攜帶物品的內容為何，以利往來旅客有所遵循。

港媒日前報導，香港海關高層上月下令，要求機場海關加強檢查抵港客機的旅客行李，其中特別要檢查所有台灣赴港的旅客行李，已有數名台灣旅客被搜出反送中活動的相關「戰略物資」，包括頭盔及防毒面罩等，未來恐將被限制入境。

對此，邱垂正今天在陸委會例行記者會上表示，香港海關全面對台灣旅客進行檢查一事，陸委會已經責成香港辦事處瞭解。他指出，據了解，香港警方並未於官網公布不可攜帶頭盔、面罩等物品入境，但由於最近情勢緊張、複雜，提醒民眾赴港仍然應該留意相關的資訊，避免大量攜帶相關的物品，以免遭到無謂的困擾耽擱行程。

另外，有港媒在記者會上詢問，香港人士申請來台網路簽證頁面增加近期增加包括入、出境日期和航班班次，職業欄也必須增填任職單位跟職稱，是否代表台灣有意加強限縮香港警方、公務員來台？