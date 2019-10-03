親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

梅花旗／冠軍戰再飆157公里 劉致榮狂拿4大獎

馬俊麟認「感情沒有控制好」 妻對王瞳提告求償400萬

加國：無證據顯示美加合謀 無需暫停引渡孟晚舟

2019-10-03 17:51聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

華為財務長孟晚舟要求中止引渡到美國，控方強調無證據顯示辯方質疑的美加合謀，無須暫...
華為財務長孟晚舟要求中止引渡到美國，控方強調無證據顯示辯方質疑的美加合謀，無須暫停引渡她至美國程序的要求。美聯社
分享

華為財務長孟晚舟要求中止引渡到美國，聆訊在加拿大當地時間10月2日已進入第6日。控方強調無證據顯示辯方質疑的美加合謀，無須暫停引渡她至美國程序的要求。辯方以需時查看文件為由，申請2日聆訊告一段落，3日繼續。

加拿大法庭對孟晚舟要求終止引渡到美國的庭審繼續進行。香港經濟日報報導，控方稱儘管美方聯邦調查局（FBI）與加國皇家騎警（RCMP）在拘捕孟晚舟前有聯繫，但無證據顯示拘捕孟晚舟後仍有就引渡一事討論。控方同時反駁加拿大邊境服務局（CBSA）在機場審問孟晚舟是FBI或RCMP指使的說法，稱CBSA是獨立執法。

辯方以需要時間翻查控方提供的文件，及以取得證明CBSA、RCMP、FBI合謀對孟晚舟展開秘密刑事調查證據為由，要求10月3日繼續聆訊，獲法官批准。

辯方此前指摘加拿大邊境人員，為加拿大警方及美國聯邦調查局蒐集證據，包括扣起孟晚舟的手機和獲取其密碼，是嚴重侵犯孟晚舟據加拿大權利憲章所享有的權利。

但控方提到，加拿大邊境服務局有權檢查過境貨物，而手機亦屬貨物，可從進入加拿大的人獲取得電話、取得密碼、搜索電話，以防內部的敏感數據被人透過遠程控制刪除或移走。不過周二（1日）亦首次承認，邊境服務局將孟晚舟的密碼交予加國皇家騎警的做法不妥，後來已意識到「錯誤」並試圖取回密碼，但其時密碼已成呈堂證供。

孟晚舟加拿大引渡
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

ECFA喊卡？陸委會：不樂見陸方以政治因素片面停止執行

2019-10-03 17:49

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

港建制派支持訂蒙面法 立推動組盼加速立法

2019-10-03 18:53

台人攜反送中物資恐被列黑名單 陸委會喊話港府

2019-10-03 18:44

陸委會：未有列管退休將領官員參與大陸「十一」活動

2019-10-03 18:42

拒配合慶十一 中國6藏人遭拘捕

2019-10-03 17:18

15家企業本月赴港IPO 募資總額最高達港幣130億

2019-10-03 16:19

馬拉松解說十一閱兵 央視主持人康輝、海霞幕後吸氧防暈倒

2019-10-03 12:54

中國閱兵機隊「掉艙門」？專家打臉：是航拍直升機啦

2019-10-03 12:52

習近平十一講話 將自己置於毛澤東歷史高度

2019-10-03 12:09

清大連儂牆遭撕毀 涉案大陸女交換學生：標語過於偏激

2019-10-03 12:00

陸十一活動 1300人演奏56首竟一秒不差

2019-10-03 11:30

習大惠台統戰政策推銷員：留學補習班

2019-10-03 11:14

北京「建政七十」大型成就展 台灣元素也展出

2019-10-03 10:59

習大閱兵秀肌肉 東風-41二十分鐘射到美國東岸

2019-10-03 10:23

今年台青赴中國留學潮為何退燒

2019-10-03 10:14

立院初審通過 間諜罪可終身追訴

2019-10-03 00:23

川普賀大陸國慶 麥康諾斥中方對港暴力

2019-10-03 00:23

下周訪北京 薛瑞福：將聚焦台港

2019-10-03 00:23

美朝將重啟談判 陸外交部：歡迎

2019-10-02 22:07

東風-41雖威 對習近平可能更危險的是這武器

2019-10-02 20:18

受抗爭影響 「十一」長假首日訪港陸客大減逾六成

2019-10-02 17:50

建國70年中國人民無感 要人權與自由

2019-10-02 17:09

美國傳研限制投資中國證券政策

2019-10-02 16:20

香港立法會議員：將告開槍警員謀殺

2019-10-02 16:12

大陸十一長假啟動 金門也受惠人潮湧現

2019-10-02 15:23

崔天凱：中美經貿脫鈎不符國家利益

2019-10-02 15:22

前國台辦發言人安峰山 受聘中國傳媒大學高級研究員

2019-10-02 14:43

美軍事專家：陸「十一」閱兵意在震懾台美

2019-10-02 13:34

陸駐美大使：中美制度不同 但不代表美制度正確

2019-10-02 13:33

誰的慶典？風聲鶴唳的中共七十華誕

2019-10-02 10:14

藍綠同聲：台灣絕不接受一國兩制

2019-10-02 00:17

大陸激情國慶 掩不住四大內憂外患

2019-10-02 00:17

中共建政70年 習談兩岸：堅持和平統一、一國兩制

2019-10-02 00:17

中共閱兵車兩張神秘車牌 藏重大政治密碼

2019-10-01 21:38

中共閱兵秀肌肉 軍事專家：劍指美國

2019-10-01 20:52

中共大閱兵 習核心在逢九魔咒中的慶典

2019-10-01 20:26

台灣譴責中共專制 絕不接受一國兩制

2019-10-01 19:50

董建華因急性泌尿科問題入院 未現身十一大典

2019-10-01 18:46
看更多

熱門文章

東風-41雖威 對習近平可能更危險的是這武器

2019-10-02 20:18

陸網友諷十一閱兵「有啥看的」 下場被行政拘留7日

2019-10-03 09:46

港警實彈射傷人 民間將再發起三罷

2019-10-03 00:23

清大連儂牆遭撕毀 涉案大陸女交換學生：標語過於偏激

2019-10-03 12:00

影／中國貪官收賄被捕 滿屋金條影片曝光網友存疑

2019-10-03 11:50

獸男鬧婚！長髮妹當伴娘被強吻吸嘴唇 網轟離譜：根本非禮

2019-10-02 20:41

採訪反送中示威中彈 印尼女記者右眼永久失明

2019-10-02 20:46

陸生撕毀連儂牆 移民署：違規就不讓入境

2019-10-03 00:23

香港六大宗教領袖齊發聲 籲以慈悲與仁愛化解紛爭

2019-10-02 21:13

國際批評港警過度武力 中國反嗆顛倒黑白

2019-10-03 17:02

黃之鋒批柯文哲擦槍走火說 北市府回應

2019-10-02 21:07

中槍學生等7人遭控暴動罪 今午沙田審議

2019-10-03 13:23

反送中暴力升級 香港屋主降價20%成交

2019-10-03 13:37

港府止暴亂下一步 傳官員擬祭宵禁令

2019-10-03 09:54

撕毀連儂牆、毆港生 蔡英文：針對特定民眾進行管制

2019-10-03 11:48

港警開槍是擦槍走火？柯文哲：警察掏槍對民眾一定不對

2019-10-03 11:43

反送中抗爭不斷 港媒：港府可能在近日頒布禁蒙面法

2019-10-03 16:12

美朝將重啟談判 陸外交部：歡迎

2019-10-02 22:07

黃山「生態氧吧」 背後的努力

2019-10-03 02:30

十一長假「代相親」爆紅 女客戶：7天5場飯局

2019-10-03 11:07

槍傷18歲示威學生 香港警長姓名曝光

2019-10-03 18:26

十一西湖斷橋變人橋 遊客：橋未斷WiFi卻斷了

2019-10-03 15:23

陸十一活動 1300人演奏56首竟一秒不差

2019-10-03 11:30

川普賀大陸國慶 麥康諾斥中方對港暴力

2019-10-03 00:23

《我和我的祖國》受熱捧 上映3天票房破新台幣40億元大關

2019-10-02 21:10

反送中未平 今晚香港續有多起聚集示威

2019-10-02 22:05

ECFA喊卡？陸委會：不樂見陸方以政治因素片面停止執行

2019-10-03 17:49

傳港府要祭出蒙面法、宵禁令 公民黨主席：難以執行

2019-10-03 13:40

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

遼寧神秘首富 傳砸104億蓋飯店送老婆

2019-10-03 15:55

港網民發動「和你行荃灣」活動 關注中槍示威者

2019-10-02 21:12

中國承建 阿根廷最大光伏電站完工

2019-10-03 02:27

香港記協：昨日至少9名記者遭警所傷 譴責暴力行為

2019-10-02 21:13

中國閱兵機隊「掉艙門」？專家打臉：是航拍直升機啦

2019-10-03 12:52

陸「十一」長假各地景點人滿為患 公眾交通塞爆

2019-10-03 16:17

支付寶全球用戶 超過12億

2019-10-03 02:31

大陸電影慶十一 3天票房破110億元

2019-10-03 15:14

醫師「收紅包」執刀被停職 為什麼網民反罵檢舉者?

2019-10-03 12:51

星島新聞集團主席撰文批林鄭月娥 籲速立蒙面法

2019-10-03 17:37

三星關閉在陸最後一家手機廠 轉向高端製造

2019-10-03 15:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top