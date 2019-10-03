加國：無證據顯示美加合謀 無需暫停引渡孟晚舟

2019-10-03 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



華為財務長孟晚舟要求中止引渡到美國，控方強調無證據顯示辯方質疑的美加合謀，無須暫停引渡她至美國程序的要求。美聯社 分享 facebook

華為財務長孟晚舟要求中止引渡到美國，聆訊在加拿大當地時間10月2日已進入第6日。控方強調無證據顯示辯方質疑的美加合謀，無須暫停引渡她至美國程序的要求。辯方以需時查看文件為由，申請2日聆訊告一段落，3日繼續。

加拿大法庭對孟晚舟要求終止引渡到美國的庭審繼續進行。香港經濟日報報導，控方稱儘管美方聯邦調查局（FBI）與加國皇家騎警（RCMP）在拘捕孟晚舟前有聯繫，但無證據顯示拘捕孟晚舟後仍有就引渡一事討論。控方同時反駁加拿大邊境服務局（CBSA）在機場審問孟晚舟是FBI或RCMP指使的說法，稱CBSA是獨立執法。

辯方以需要時間翻查控方提供的文件，及以取得證明CBSA、RCMP、FBI合謀對孟晚舟展開秘密刑事調查證據為由，要求10月3日繼續聆訊，獲法官批准。

辯方此前指摘加拿大邊境人員，為加拿大警方及美國聯邦調查局蒐集證據，包括扣起孟晚舟的手機和獲取其密碼，是嚴重侵犯孟晚舟據加拿大權利憲章所享有的權利。

但控方提到，加拿大邊境服務局有權檢查過境貨物，而手機亦屬貨物，可從進入加拿大的人獲取得電話、取得密碼、搜索電話，以防內部的敏感數據被人透過遠程控制刪除或移走。不過周二（1日）亦首次承認，邊境服務局將孟晚舟的密碼交予加國皇家騎警的做法不妥，後來已意識到「錯誤」並試圖取回密碼，但其時密碼已成呈堂證供。