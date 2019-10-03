ECFA喊卡？陸委會：不樂見陸方以政治因素片面停止執行

2019-10-03 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



陸委會發言人邱垂正。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

若兩岸關係繼續惡化，對於大陸方面是否可能終止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的問題，陸委會發言人邱垂正今（3）日表示，政府不樂見陸方以政治因素片面停止執行兩岸協議，這對陸方的國際形象也有負面影響。

邱垂正指出，上個月國安會在專案報告中已指出，大陸可能藉威脅終止ECFA對台灣經濟施壓，這是相關機關根據資訊的研判，大陸升高威脅對台的可能動向之一。陸委會認為，ECFA是兩岸雙向經貿的交流合作，兩岸在互惠互利的原則下簽署，列入早收清單的項目可以相互減免關稅或開放市場，實施以來對雙方均有利。

邱垂正說，政府自2016年「520」執政以來，多次強調兩岸簽署的各項協議都持續有效，政府不樂見陸方以政治因素片面停止執行兩岸協議，如此不僅造成雙方的經濟損失，傷害兩岸民眾的福祉與權益，更破壞兩岸關係，對陸方的國際形象也有負面影響。

根據ECFA協議第16條的終止條款，「一方終止本協議應以書面通知另一方。雙方應在終止通知發出之日起30日內開始協商。如協商未能達成一致，則本協議自通知一方發出終止通知之日起第180日終止」。

換言之，終止可以書面的方式通知，而被通知方要求協商，通知方不得拒絕。惟通知方若決意終止協議，即便協商未獲共識，發出終止通知之日起180天，協議即失效。