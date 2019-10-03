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馬拉松解說十一閱兵 央視主持人康輝、海霞幕後吸氧防暈倒

2019-10-03 12:54世界日報 北京3日電

來源：YouTube

十一閱兵及群眾遊行活動落幕後，馬拉松地解說整場閱兵式的央視著名主持人康輝和海霞在工作幕後吸氧，以防止自己瞬間暈倒的照片曝光，登上了熱搜。

東方網報導，康輝和海霞全程解說鏗鏘有力，正是由於他們詳細地描述和認真講解，觀眾才對閱兵式的諸多細節有了更深入的了解。然而，在只聞其聲，不見其人的背後，觀眾不知的是，由於工作量非常大，閱兵解說任務又更加艱鉅，兩位主持人在一邊工作的同時，需要一邊吸氧以防止自己瞬間暈倒。

十一閱兵及群眾遊行活動落幕後，馬拉松地解說整場閱兵式的央視著名主持人康輝和海霞在...
十一閱兵及群眾遊行活動落幕後，馬拉松地解說整場閱兵式的央視著名主持人康輝和海霞在工作幕後吸氧，以防止自己瞬間暈倒的照片曝光，登上了熱搜。 (取材自鳳凰網)
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據報導，從網上曝出的照片中可以看到，即使是在吸氧過程中，兩位主持人也依舊在背誦著自己的台詞，令人肅然起敬。

十一閱兵及群眾遊行活動落幕後，馬拉松地解說整場閱兵式的央視著名主持人康輝和海霞在...
十一閱兵及群眾遊行活動落幕後，馬拉松地解說整場閱兵式的央視著名主持人康輝和海霞在工作幕後吸氧，以防止自己瞬間暈倒的照片曝光，登上了熱搜。 (取材自鳳凰網)
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對兩位主持人如此敬業的工作態度，網友備感佩服和心疼。有網友說：「高度集中精神說那麼長時間話真的特別累」、「央視主持人康輝與海霞解說國慶閱兵，累得都需要在後台吸氧了#今天太好哭了#感謝台前幕後的工作人員，是你們我們才能看到這盛世的一幕」、「太不容易了，真的，沒有他們，我們無法精準的知道閱兵現場」、「真的解說很讚，聲音狀態一直很棒」、「主持人太不容易了，七十周年的閱兵如此重要的事容不得半點馬虎和鬆懈，他們真正做到了」。

在網友紛紛為幕後人員點讚的同時，也有細心網友發現，為了拍攝好每個方陣的精采鏡頭，攝影師也要選好時機，用鏡頭瞄準兵哥哥們。為了找到好位置，有時更是要以「百米衝刺」的速度去卡點。

扛著沉重的器材，預先衝刺到達合適的角度，拍攝時又要做到鏡頭的穩定，這讓網友紛紛讚歎「這就是專業人員」，感謝他們為閱兵式的默默付出。

有網友笑稱，「不會百米衝刺的攝像大哥不是真正的攝像大哥」，也有網友跟評稱，「攝像大哥的角度是萬千少女心之所向」，看了這些幕後，大家才明白，原來這些近距離的畫面都是這樣拍攝出來的。

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