中國閱兵機隊「掉艙門」？專家打臉：是航拍直升機啦

2019-10-03 12:52 世界日報 北京3日電



來源：YouTube

2日網上流傳一則15秒的視頻顯示，十一閱兵時，呈箭形的空中梯隊在飛行過程中疑似有物體掉落，被指可能是起落架或艙門掉落。專家認為，這是航拍的直升機和領隊機梯隊因為飛行速度差距太大，產生的一閃而過。

十一閱兵時，呈箭形的空中梯隊在飛行過程中疑似有物體掉落，被指可能是起落架或艙門掉落。 (視頻截圖) 分享 facebook

環球時報報導，這則視頻沒有顯示時間，從隊形看是1日參加十一閱兵的空中領隊機梯隊。該空中梯隊呈箭形，九機「箭隊」拉出絢爛的彩帶，在視頻開始有疑似物體從飛機掉落。但飛機梯隊正常飛行，沒有受到影響。網上有傳言認為，這是空中飛行梯隊在受閱過程中疑似起落架或艙門掉落。

空軍專家傅前哨2日表示，這疑似的小黑點並不是從飛機上掉落什麼。首先從運動軌跡上看，飛機上往下落東西，速度不會那麼快，從視覺上看不是往後扔東西或者彈東西的軌跡。因為慣性，該物體離開飛機的速度和飛機速度要同時往前運動一段時間才逐漸分離，物體的速度在空中遇到阻力後逐漸減速。

傅前哨認為，這是航拍的直升機在拍攝領隊機梯隊時，對下面的觀者產生的視覺印象。一般來說，直升機飛行比固定翼飛機低，但是直升機航拍則不然，直升機會飛到固定翼飛機上面進行俯拍。當天現場直播畫面中有很多是俯拍鏡頭。這個時候直升機在視覺中就是一個小黑點，直升機的速度在每小時二、三百公里左右，領隊機梯隊的速度很快，在每小時五、六百公里左右。

直升機在航拍中，有可能是在領隊機梯隊上方懸停拍攝，也有可能是反方向飛，因此相對速度差距很大，從視覺上就會形成似一個小黑點物體飛速向後的畫面，實際上並不是物體墜落。