親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

脫歐30天倒數！英國「最終誠意方案」 歐盟審慎悲觀

通霄海岸女屍朝殺人案偵辦 涉案女子疑金錢糾紛起殺機

中國閱兵機隊「掉艙門」？專家打臉：是航拍直升機啦

2019-10-03 12:52世界日報 北京3日電

來源：YouTube

2日網上流傳一則15秒的視頻顯示，十一閱兵時，呈箭形的空中梯隊在飛行過程中疑似有物體掉落，被指可能是起落架或艙門掉落。專家認為，這是航拍的直升機和領隊機梯隊因為飛行速度差距太大，產生的一閃而過。

十一閱兵時，呈箭形的空中梯隊在飛行過程中疑似有物體掉落，被指可能是起落架或艙門掉...
十一閱兵時，呈箭形的空中梯隊在飛行過程中疑似有物體掉落，被指可能是起落架或艙門掉落。 (視頻截圖)
分享

環球時報報導，這則視頻沒有顯示時間，從隊形看是1日參加十一閱兵的空中領隊機梯隊。該空中梯隊呈箭形，九機「箭隊」拉出絢爛的彩帶，在視頻開始有疑似物體從飛機掉落。但飛機梯隊正常飛行，沒有受到影響。網上有傳言認為，這是空中飛行梯隊在受閱過程中疑似起落架或艙門掉落。

空軍專家傅前哨2日表示，這疑似的小黑點並不是從飛機上掉落什麼。首先從運動軌跡上看，飛機上往下落東西，速度不會那麼快，從視覺上看不是往後扔東西或者彈東西的軌跡。因為慣性，該物體離開飛機的速度和飛機速度要同時往前運動一段時間才逐漸分離，物體的速度在空中遇到阻力後逐漸減速。

傅前哨認為，這是航拍的直升機在拍攝領隊機梯隊時，對下面的觀者產生的視覺印象。一般來說，直升機飛行比固定翼飛機低，但是直升機航拍則不然，直升機會飛到固定翼飛機上面進行俯拍。當天現場直播畫面中有很多是俯拍鏡頭。這個時候直升機在視覺中就是一個小黑點，直升機的速度在每小時二、三百公里左右，領隊機梯隊的速度很快，在每小時五、六百公里左右。

直升機在航拍中，有可能是在領隊機梯隊上方懸停拍攝，也有可能是反方向飛，因此相對速度差距很大，從視覺上就會形成似一個小黑點物體飛速向後的畫面，實際上並不是物體墜落。

直升機直播北京
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

習大閱兵秀肌肉 東風-41二十分鐘射到美國東岸

2019-10-03 10:23

習大惠台統戰政策推銷員：留學補習班

2019-10-03 11:14

今年台青赴中國留學潮為何退燒

2019-10-03 10:14

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

馬拉松解說十一閱兵 央視主持人康輝、海霞幕後吸氧防暈倒

2019-10-03 12:54

習近平十一講話 將自己置於毛澤東歷史高度

2019-10-03 12:09

清大連儂牆遭撕毀 涉案大陸女交換學生：標語過於偏激

2019-10-03 12:00

陸十一活動 1300人演奏56首竟一秒不差

2019-10-03 11:30

北京「建政七十」大型成就展 台灣元素也展出

2019-10-03 10:59

立院初審通過 間諜罪可終身追訴

2019-10-03 00:23

川普賀大陸國慶 麥康諾斥中方對港暴力

2019-10-03 00:23

下周訪北京 薛瑞福：將聚焦台港

2019-10-03 00:23

美朝將重啟談判 陸外交部：歡迎

2019-10-02 22:07

東風-41雖威 對習近平可能更危險的是這武器

2019-10-02 20:18

受抗爭影響 「十一」長假首日訪港陸客大減逾六成

2019-10-02 17:50

建國70年中國人民無感 要人權與自由

2019-10-02 17:09

美國傳研限制投資中國證券政策

2019-10-02 16:20

香港立法會議員：將告開槍警員謀殺

2019-10-02 16:12

大陸十一長假啟動 金門也受惠人潮湧現

2019-10-02 15:23

崔天凱：中美經貿脫鈎不符國家利益

2019-10-02 15:22

前國台辦發言人安峰山 受聘中國傳媒大學高級研究員

2019-10-02 14:43

美軍事專家：陸「十一」閱兵意在震懾台美

2019-10-02 13:34

陸駐美大使：中美制度不同 但不代表美制度正確

2019-10-02 13:33

誰的慶典？風聲鶴唳的中共七十華誕

2019-10-02 10:14

藍綠同聲：台灣絕不接受一國兩制

2019-10-02 00:17

大陸激情國慶 掩不住四大內憂外患

2019-10-02 00:17

中共建政70年 習談兩岸：堅持和平統一、一國兩制

2019-10-02 00:17

中共閱兵車兩張神秘車牌 藏重大政治密碼

2019-10-01 21:38

中共閱兵秀肌肉 軍事專家：劍指美國

2019-10-01 20:52

中共大閱兵 習核心在逢九魔咒中的慶典

2019-10-01 20:26

台灣譴責中共專制 絕不接受一國兩制

2019-10-01 19:50

董建華因急性泌尿科問題入院 未現身十一大典

2019-10-01 18:46

陸媒介紹今年「十一」閱兵的7個首次

2019-10-01 17:48

大陸「十一」長假開始 估計旅遊人次將達8億

2019-10-01 17:48

赴港澳注意！陸委會開設「國人赴港澳動態登錄網頁」

2019-10-01 16:56

中國外交轉向 打造「世界強國」

2019-10-01 16:54

中共閱兵 除東風41、轟6N也首亮相

2019-10-01 16:20

外媒看習近平…國內外挑戰多 執政路更難行

2019-10-01 16:18

評論：擁抱毛澤東的習近平能否成功?

2019-10-01 15:43
看更多

熱門文章

影片分析港警開槍全程 紐時質疑：不符聯合國規範

2019-10-02 17:54

東風-41雖威 對習近平可能更危險的是這武器

2019-10-02 20:18

陸網友諷十一閱兵「有啥看的」 下場被行政拘留7日

2019-10-03 09:46

梁振英去信中槍學生校長 促革除學藉

2019-10-02 18:26

港警實彈射傷人 民間將再發起三罷

2019-10-03 00:23

大陸十一長假啟動 金門也受惠人潮湧現

2019-10-02 15:23

清大連儂牆遭撕毀 涉案大陸女交換學生：標語過於偏激

2019-10-03 12:00

回應向高中生開槍 謝振中：有何專業根據批評警察？

2019-10-02 18:30

獸男鬧婚！長髮妹當伴娘被強吻吸嘴唇 網轟離譜：根本非禮

2019-10-02 20:41

千人中環遊行不滿港警行動 港民稱不公義達臨界點

2019-10-02 15:27

採訪反送中示威中彈 印尼女記者右眼永久失明

2019-10-02 20:46

柯稱港警是擦槍走火 吳佩芸重批：對香港是極大傷害

2019-10-02 17:41

高中生中槍5分鐘警員才叫救護車 曾阻止他人施救

2019-10-02 17:20

鄧炳強：警員生死懸於一線 才近距槍解除威脅

2019-10-02 17:19

陸生撕毀連儂牆 移民署：違規就不讓入境

2019-10-03 00:23

難免會擦槍走火？黃之鋒：柯市長欠受傷學生一個道歉

2019-10-02 14:33

香港六大宗教領袖齊發聲 籲以慈悲與仁愛化解紛爭

2019-10-02 21:13

影／中國貪官收賄被捕 滿屋金條影片曝光網友存疑

2019-10-03 11:50

建國70年中國人民無感 要人權與自由

2019-10-02 17:09

黃之鋒批柯文哲擦槍走火說 北市府回應

2019-10-02 21:07

Tesla中國超級工廠擬本月投產

2019-10-02 16:39

港府止暴亂下一步 傳官員擬祭宵禁令

2019-10-03 09:54

美朝將重啟談判 陸外交部：歡迎

2019-10-02 22:07

港警開槍是擦槍走火？柯文哲：警察掏槍對民眾一定不對

2019-10-03 11:43

港中槍高中生仍在加護病房 律師探望後稱無生命危險

2019-10-02 16:17

香港七校學生罷課 批警槍瞄準胸口如謀殺

2019-10-02 16:13

川普賀大陸國慶 麥康諾斥中方對港暴力

2019-10-03 00:23

《我和我的祖國》受熱捧 上映3天票房破新台幣40億元大關

2019-10-02 21:10

反送中未平 今晚香港續有多起聚集示威

2019-10-02 22:05

黃山「生態氧吧」 背後的努力

2019-10-03 02:30

十一長假「代相親」爆紅 女客戶：7天5場飯局

2019-10-03 11:07

陸十一活動 1300人演奏56首竟一秒不差

2019-10-03 11:30

港警槍傷示威學生 黃之鋒：這是謀殺

2019-10-02 15:28

撕毀連儂牆、毆港生 蔡英文：針對特定民眾進行管制

2019-10-03 11:48

中槍學生等7人遭控暴動罪 今午沙田審議

2019-10-03 13:23

新華社批港示威：「黑色恐怖」已近瘋狂

2019-10-02 16:14

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

前國台辦發言人安峰山 受聘中國傳媒大學高級研究員

2019-10-02 14:43

港警開槍同日 光頭警長北京看閱兵感動流淚

2019-10-02 15:26

香港立法會議員：將告開槍警員謀殺

2019-10-02 16:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top