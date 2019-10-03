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清大連儂牆遭撕毀 涉案大陸女交換學生：標語過於偏激

2019-10-03 12:00聯合報 記者王駿杰╱即時報導

國立清華大學設立的「連儂牆」於上月30日遭不明人士撕毀，經駐警調閱監視器，確認是人為蓄意破壞，由清大學生會報警、提告，經警方立案，查出破壞者是名清大大陸女交換學生，前天通知到案說明，該名女交換學生稱，因立場不同，才憤而撕毀「連儂牆」上海報與標語。

台灣近期多所校園發起聲援香港反送中運動，紛紛設立「連儂牆」供師生張貼海報，也導致衝突不斷。上月30日，清大校內小吃部前圓環連儂牆張貼，支持香港與反送中報導的報紙、海報、便條紙遭不明人士撕毀，經駐警隊調閱監視器，確認是人為蓄意破壞，由清大學生會至轄區派出所報案。

清大學生會發出聲明，嚴厲譴責破壞行為，指台灣是多元開放的國家，應尊重包容不同聲音。連儂牆作為集體表意支持自由的場域，每個留言承載對於生長的土地、生活的方式的願景。聲明中強調，「請不要小看台灣人民守護民主的意志、捍衛言論自由的堅定」，若對撕牆同樣感到憤怒，有些話來不及寫上去，讓大家再次用言論自由填滿連儂牆，以具體行動支持，為香港爭取真民主盡份心力。

警方獲報成立專案小組，調閱沿線監視器，認為一名手撐紅傘的女子涉有重嫌，發現該女破壞「連儂牆」後，即進入清大旺宏館內，最後確定該名女子是校內一名大陸女交換學生，立刻派員聯繫清大教官，協助聯繫該名女交換學生到案說明。

該名女交換學生前天傍晚到案，稱因立場不同，認為連儂牆上所張貼支持反送中海報及標語過於偏激，才會憤而撕毀，撕下的海報及標語已經丟到垃圾桶。警方訊後依毀損罪函送檢方偵辦。

清大校內小吃部前圓環連儂牆張貼，支持香港與反送中報導的報紙、海報、便條紙遭不明人...
清大校內小吃部前圓環連儂牆張貼，支持香港與反送中報導的報紙、海報、便條紙遭不明人士撕毀。記者王駿杰／翻攝
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清大校內小吃部前圓環連儂牆張貼，支持香港與反送中報導的報紙、海報、便條紙遭不明人...
清大校內小吃部前圓環連儂牆張貼，支持香港與反送中報導的報紙、海報、便條紙遭不明人士撕毀。記者王駿杰／翻攝
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連儂牆清大交換學生
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