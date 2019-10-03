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陸十一活動 1300人演奏56首竟一秒不差

2019-10-03 11:30聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

中共建政70周年大會日前在北京舉辦，全程演奏共56首樂曲，由1,300多名中國人民解放軍聯合軍樂團演出，站立四個小時，一秒不差。

新華網報導，中共十一閱兵，陸軍、海軍、空軍、火箭軍、國防大學、戰略支援部隊和解放軍軍樂團等全軍十大單位，抽員組成聯合軍樂團。聯合軍樂團團長兼總指揮、解放軍軍樂團團長張海峰表示，此次演奏任務包括閱兵和群眾遊行兩個部分，先後演奏56首作品，是歷次閱兵中演奏曲目最多的一次。

尤其值得一提的是，群眾遊行中演奏的28首曲目，全部是新編曲作品。此外，高音禮號由70支增加到100支，100支長禮號和100支軍號，是首次出現在大陸國家慶典之中。還有強化輝煌感的定音鼓，以及一支由百名女兵組成的女子軍鼓隊，均是歷史上的首次。

北京日報報導，56首樂曲轉換間，如何讓節奏精確到一秒不差？總指揮前的電子節拍器是王牌。據了解，電子節拍器上的數字，代表著樂曲的速度，每首樂曲轉換之間，會由兩名女兵負責切換電子節拍器上的數字。

「大夥兒五個多月的苦練，其中有三個月是集訓，全員沒有回家。」張海峰表示，1,300人的聯合軍樂團，與身後2,919人的大中學生合唱團，在現場要做到整齊劃一，非常富有挑戰性，史上閱兵中曲目最多、音樂速度變化最多的一次。

中共建政70周年大會活動，現場演奏共56首樂曲，逾1,300多人同時伴奏，一秒不...
中共建政70周年大會活動，現場演奏共56首樂曲，逾1,300多人同時伴奏，一秒不差。照片／中新社
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中共建政70周年大會活動，現場演奏共56首樂曲。照片／中新社
中共建政70周年大會活動，現場演奏共56首樂曲。照片／中新社
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樂團解放軍北京
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