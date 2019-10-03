香港金管局新總裁：首要任務維持金融穩定

2019-10-03 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



今年香港因抗爭示威衝擊經貿數據下滑，香港金融管理局新任總裁余偉文昨（2）日表示，目前香港經濟面臨諸多外部和內部挑戰，金管局未來的首要工作是維持金融穩定，同時提升國際金融中心的競爭力，及加強香港作為大陸資本市場的橋梁角色。

新華網報導，昨日香港金管局舉行新聞發布會，履新第一天的余偉文對外露面。他說，當前外圍和本地環境存在很多變數，包括全球經濟增長放緩、經貿摩擦、世界主要央行貨幣政策較為反覆、英國脫歐前景不明、香港當地社會事件，這些因素使得香港經濟面臨很大挑戰和不確定性。

余偉文強調，貨幣穩定是金融穩定的根基，香港的聯繫匯率制度自1983年實施至今已經成功抵御多次衝擊，是最適合香港的貨幣制度，香港無意也無需改變這個行之有效的制度。同時，香港的銀行體系通過採取強化的風險管理措施，防風險和抗震能力也大大提高，目前處於非常穩健的狀態。因此，金管局有信心香港金融體系具備能力應對市場波動。

余偉文指出，除了保持貨幣金融穩定之外，金管局也要繼續提升香港作為國際金融中心的競爭力，重點之一就是把握金融科技快速發展的機遇，提升金融行業效率和為市民帶來更加便利的服務。