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美朝將重啟談判 陸外交部：歡迎

2019-10-02 22:07聯合報 記者呂佳蓉╱即時報導

針對北韓第一副外相崔善姬1日表示，美朝商定將於4日進行預備接觸，5日舉行工作層磋商，據瞭解，美方已予以確認，對此中國大陸外交部稍早在官網上發布新聞稿表示，對朝美雙方關於即將重啟接觸對話的表態，陸方表示歡迎。

大陸外交部以發言人華春瑩答記者問題的方式指出，中方一貫支援朝美對話，支持政治解決朝鮮半島問題。當前形勢下，希望朝美雙方抓住機遇，相向而行，爭取對話取得積極成果。

大陸外交部發言人華春瑩。（取自《觀察者網》）
大陸外交部發言人華春瑩。（取自《觀察者網》）
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