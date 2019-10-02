美朝將重啟談判 陸外交部：歡迎

2019-10-02 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ╱即時報導



針對北韓第一副外相崔善姬1日表示，美朝商定將於4日進行預備接觸，5日舉行工作層磋商，據瞭解，美方已予以確認，對此中國大陸外交部稍早在官網上發布新聞稿表示，對朝美雙方關於即將重啟接觸對話的表態，陸方表示歡迎。