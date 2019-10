建國70年中國人民無感 要人權與自由

中國政府限制人民自由,甚至無所不用其極打壓異己。(Photo by ianholton on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 中國大陸大肆慶祝建國70週年,但民眾想要的卻是人權與自由。長期關注中國宗教自由的基督教組織表示,在慶祝活動之外,包括香港抗爭以及共產黨四處在國內打壓異己等作為,已突顯出中國人民要的是更多的自由。

據《今日基督徒報》報導,今年10月1日中共慶祝建國70週年,活動高潮是數萬名軍人在天安門廣場進行閱兵,中國國家主席習近平致詞中也指出,「沒有任何力量可以阻止中國人民與國家前進。」

對此,全球基督教團結聯盟東亞地區主管羅傑斯表示,「在中國許多人並沒在慶祝國慶,當然中國以外相信自由與人權的人更不會想慶祝今年的70年國慶日。」人權觀察組織研究員王亞秋表示,「今年是中國共產黨統治中國70週年,該黨殺害、掠奪資源與禁止人民想法,無疑是全世界最大的反中國組織。」

另外,關注中國宗教自由的對華援助協會也指出,當地天主教會被要求唱國歌與升國旗來慶祝共產黨領政70年,一名福建的基督徒也透露自己教會曾舉辦愛國歌曲競賽,凸顯政府不願放手信仰自由的作為。因此,聲援全球被迫害基督徒的敞開的門,今年也將中國列為全球前50名迫害基督徒最甚的第27名。

據《基督教第一電台》報導,該組織分析師碧克奈兒指出,儘管共產黨掌權,但中國基督徒人數已超越共產黨員,據估計,前者人數約在9,700萬人上下,西方國家的基督徒應該向當地基督徒看齊並為他們禱告。

她表示,「我去年去過那裡,我們問他們如何可以幫助他們。他們回答說:不是讓限制不見,而是讓我們更堅固信心。」

