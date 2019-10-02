親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜民調下滑 台師大教授：國民黨浪子該回頭了

建國70年中國人民無感 要人權與自由

2019-10-02 17:09台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

中國政府限制人民自由，甚至無所不用其極打壓異己。(Photo by ianhol...
中國政府限制人民自由，甚至無所不用其極打壓異己。(Photo by ianholton on Flicker under Creative Commons license)
分享
中國大陸大肆慶祝建國70週年，但民眾想要的卻是人權與自由。長期關注中國宗教自由的基督教組織表示，在慶祝活動之外，包括香港抗爭以及共產黨四處在國內打壓異己等作為，已突顯出中國人民要的是更多的自由。

據《今日基督徒報》報導，今年10月1日中共慶祝建國70週年，活動高潮是數萬名軍人在天安門廣場進行閱兵，中國國家主席習近平致詞中也指出，「沒有任何力量可以阻止中國人民與國家前進。」

對此，全球基督教團結聯盟東亞地區主管羅傑斯表示，「在中國許多人並沒在慶祝國慶，當然中國以外相信自由與人權的人更不會想慶祝今年的70年國慶日。」人權觀察組織研究員王亞秋表示，「今年是中國共產黨統治中國70週年，該黨殺害、掠奪資源與禁止人民想法，無疑是全世界最大的反中國組織。」

另外，關注中國宗教自由的對華援助協會也指出，當地天主教會被要求唱國歌與升國旗來慶祝共產黨領政70年，一名福建的基督徒也透露自己教會曾舉辦愛國歌曲競賽，凸顯政府不願放手信仰自由的作為。因此，聲援全球被迫害基督徒的敞開的門，今年也將中國列為全球前50名迫害基督徒最甚的第27名。

據《基督教第一電台》報導，該組織分析師碧克奈兒指出，儘管共產黨掌權，但中國基督徒人數已超越共產黨員，據估計，前者人數約在9,700萬人上下，西方國家的基督徒應該向當地基督徒看齊並為他們禱告。

她表示，「我去年去過那裡，我們問他們如何可以幫助他們。他們回答說：不是讓限制不見，而是讓我們更堅固信心。」

【更多精采內容，詳見

共產黨人權國歌
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

受抗爭影響 「十一」長假首日訪港陸客大減逾六成

2019-10-02 17:50

美國傳研限制投資中國證券政策

2019-10-02 16:20

香港立法會議員：將告開槍警員謀殺

2019-10-02 16:12

大陸十一長假啟動 金門也受惠人潮湧現

2019-10-02 15:23

崔天凱：中美經貿脫鈎不符國家利益

2019-10-02 15:22

前國台辦發言人安峰山 受聘中國傳媒大學高級研究員

2019-10-02 14:43

美軍事專家：陸「十一」閱兵意在震懾台美

2019-10-02 13:34

陸駐美大使：中美制度不同 但不代表美制度正確

2019-10-02 13:33

誰的慶典？風聲鶴唳的中共七十華誕

2019-10-02 10:14

藍綠同聲：台灣絕不接受一國兩制

2019-10-02 00:17

大陸激情國慶 掩不住四大內憂外患

2019-10-02 00:17

中共建政70年 習談兩岸：堅持和平統一、一國兩制

2019-10-02 00:17

習近平：堅持港澳一國兩制 保持繁榮

2019-10-01 23:24

陸委會籲對岸民主改革

2019-10-01 23:24

中共閱兵車兩張神秘車牌 藏重大政治密碼

2019-10-01 21:38

中共閱兵秀肌肉 軍事專家：劍指美國

2019-10-01 20:52

中共大閱兵 習核心在逢九魔咒中的慶典

2019-10-01 20:26

台灣譴責中共專制 絕不接受一國兩制

2019-10-01 19:50

董建華因急性泌尿科問題入院 未現身十一大典

2019-10-01 18:46

陸媒介紹今年「十一」閱兵的7個首次

2019-10-01 17:48

大陸「十一」長假開始 估計旅遊人次將達8億

2019-10-01 17:48

赴港澳注意！陸委會開設「國人赴港澳動態登錄網頁」

2019-10-01 16:56

中國外交轉向 打造「世界強國」

2019-10-01 16:54

中共閱兵 除東風41、轟6N也首亮相

2019-10-01 16:20

外媒看習近平…國內外挑戰多 執政路更難行

2019-10-01 16:18

評論：擁抱毛澤東的習近平能否成功?

2019-10-01 15:43

陸建政70年 龍應台發文「文明的力量 1949-2019」

2019-10-01 15:15

大陸建政70周年慶祝活動 「台灣彩車」安排在內

2019-10-01 14:11

中共建政七十年 習近平：堅持一國兩制

2019-10-01 13:56

港示威爆衝突 警方噴胡椒劑

2019-10-01 13:54

中共東風-41洲際導彈 首度亮相

2019-10-01 13:54

陸委會：一國兩制 台灣絕不接受

2019-10-01 13:52

大陸十一「閱兵」 戰略打擊7個模組一次看

2019-10-01 13:20

中共建政70周年 群眾遊行見快遞小哥、廣場大媽

2019-10-01 13:19

自稱黎智英二姐女子 要黎懸崖勒馬

2019-10-01 12:34

江澤民、胡錦濤今現身中共建政70周年大會

2019-10-01 11:15

習近平「十一」閱兵 東風-41洲際導彈首度亮相

2019-10-01 11:04

什麼「兼職」超好賺 竟讓郭富城、謝霆鋒都「下海」…

2019-10-01 11:00

中共建政70年 習：無任何力量能撼動大陸地位

2019-10-01 10:41
看更多

熱門文章

反送中／港警近距離開槍！子彈距心臟僅3公分 高中生命危

2019-10-01 18:47

港十一抗爭衝突激烈 31受傷2命危

2019-10-01 21:10

香港黑暗的一天 港警開槍 18歲高中生中彈命危

2019-10-02 00:31

中共閱兵秀肌肉 軍事專家：劍指美國

2019-10-01 20:52

港警開槍射中示威者 美議員譴責暴力

2019-10-02 05:43

7歲女童一年抽高10公分 父母開心醫卻揭恐怖真相

2019-10-01 22:32

港鐵逾20個車站遭破壞 部分2日恐難恢復營運

2019-10-02 00:31

反送中／港警近距離開槍！高中生心臟險挨轟 已取出子彈碎片

2019-10-01 21:51

中共閱兵車兩張神秘車牌 藏重大政治密碼

2019-10-01 21:38

影／遭控近距離行刑式開槍 港警：合理合法

2019-10-02 12:40

大陸激情國慶 掩不住四大內憂外患

2019-10-02 00:17

油麻地兩港警受傷血流滿面 曾向天空開槍

2019-10-01 18:49

中共大閱兵 習核心在逢九魔咒中的慶典

2019-10-01 20:26

港警對反送中示威者展開大拘捕 51人被抓

2019-10-01 20:34

港警開槍！她兩度進出香港：別跟著陸委會譴責執法過當

2019-10-02 12:18

高中生中實彈 港警稱開槍決定合理合法

2019-10-02 09:21

香港十一示威51人受傷入院2人危殆 年紀最小11歲

2019-10-01 22:15

香港警方警告多區出現暴動 籲港人切勿外出

2019-10-01 19:55

千人中環遊行不滿港警行動 港民稱不公義達臨界點

2019-10-02 15:27

香港中槍學生情況轉為穩定 大批校友集會聲援

2019-10-02 09:06

香港十一示威 薛瑞福：美關切陸處理方式

2019-10-01 22:53

大陸十一長假啟動 金門也受惠人潮湧現

2019-10-02 15:23

一國兩制對台無吸引力 葛來儀：承認等同北京失敗

2019-10-02 05:52

中槍高中生手術完仍未脫險境 警稱受暴力襲擊才開槍

2019-10-01 22:14

田樸珺嚮往貴族 批中國人沒文化 網友：妳不能代表我們

2019-10-02 12:50

難免會擦槍走火？黃之鋒：柯市長欠受傷學生一個道歉

2019-10-02 14:33

搭地鐵遭色狼騷擾 北京OL霸氣「甩巴掌」反擊

2019-10-02 09:20

港高中生被槍擊 陸委會譴責港警執法過當

2019-10-01 22:42

美軍事專家：陸「十一」閱兵意在震懾台美

2019-10-02 13:34

影片分析港警開槍全程 紐時質疑：不符聯合國規範

2019-10-02 17:54

香港十一陷混亂 51傷2命危

2019-10-02 00:17

港警實彈對付示威者 英國外相質疑執法尺度

2019-10-01 22:57

港警槍擊示威學生 民進黨：染血的一國兩制

2019-10-01 22:01

藍綠同聲：台灣絕不接受一國兩制

2019-10-02 00:17

大陸十一長假 旅遊估近8億人次

2019-10-02 01:46

929反送中衝突 96人被控暴動罪 2被告僅14歲

2019-10-02 11:46

港警近距離開槍射擊示威者 總統府：強烈遺憾

2019-10-01 21:26

香港警察實彈開槍 柯文哲：北京政府要認真面對民怨

2019-10-02 11:16

印度讓步 RCEP談判取得進長 可望於明年簽署

2019-10-01 19:32

中共建政70年 習談兩岸：堅持和平統一、一國兩制

2019-10-02 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top