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南韓華城連續殺人案 主嫌自白「另外殺了5人」

中共前駐英大使：中國應續韜光養晦

2019-10-02 15:47聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共前駐英國大使馬振崗認為，在中美貿易戰膠着的當下，兩國之間爆發冷戰和熱戰的可能都極低，「既不會爆發冷戰更不會打熱戰，兩國都是核國家，熱戰和冷戰對中美兩國甚至世界都沒有好處，爆發的可能性微乎其微。冷戰得有人跟他（美國）打，中國無意挑戰美國世界霸權，還在努力發展經濟，提高人民生活水平，怎麼會熱中於跟美國打冷戰呢？」

香港明報報導，對於「修昔底德陷阱」問題，馬振崗稱「修昔底德陷阱」不是必然規律，歷史上傳統大國和新興大國也未必一定發生戰爭，「二戰後，美國替代英國確立了世界霸權，他們打過仗嗎？」他說，中國從未放棄韜光養晦的外交策略，歐美誤解是因為他們擔心強大起來的中國會影響其既得利益。「現在中國國力增強國際地位也發生改變，這使歐美感覺中國有些咄咄逼人。但中國只是有能力去維護之前不能得到維護的固有權益而已。」

馬振崗解釋，1970年代中國南海發現石油和天然氣，當時正處文革時期，海軍力量不能有效維護海權，周邊國家便開始蠶食南海。隨着近年國力增強，中國加強對海疆控制，使美國在內的一些國家「很不舒服」。

中國社科院地區安全中心主任張蘊嶺稱，中國自我期許為「國際秩序的維護者」，他形容為「建廟修廟不拆廟」，在新秩序完善前，不會破壞現有秩序，故中美大戰打不起來。他希望雙方打太極拳，而不要打西洋拳，如果成功協調，就是人類文明到達一個新階段。

中國亞洲經濟發展協會名譽會長、前駐大阪總領事王泰平也同意中美打不起來，但認為雙方是全面博弈，絕不限於貿易領域，可能要持續一個世紀，應放在百年未有的大變局下來認識。他說，希望雙方良性競爭，但中方必須做好最壞準備。

中共前駐英國大使馬振崗認為，在中美貿易戰膠着的當下，兩國之間既不會爆發冷戰更不會...
中共前駐英國大使馬振崗認為，在中美貿易戰膠着的當下，兩國之間既不會爆發冷戰更不會打熱戰，中國應繼續韜光養晦。（明報網）
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