大陸十一長假啟動 金門也受惠人潮湧現

2019-10-02 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



大陸「十一長假」啟動，與大陸一水之隔的金門連日來也吸引不少陸客上「門」旅遊， 金門縣長楊鎮浯今日特別赴水頭碼頭視察，並慰問聯檢單位之辛勞，上午入境船舶載客率約9成，預計入境計3363人次，出境計1044人次，可明顯感受小三通路人流逐步回流，希望能稍解鄉親與產業之憂慮。

兩岸關係冷，原本每年「十一長假」總要大批大陸遊客到台灣觀光，但大陸從今年8月起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊，讓各地的觀光人數銳減，原本人來人往的小三通運能，也大受影響，金門縣府觀光處表示，9月份小三通入出境計108,009人次，較去年同期143,977人次，減少35,968人次，衰退24.98%。其中陸客入出境計14,681人次，較去年同期56,384人次，減少41,703次，衰退73.96%。

經過縣長楊鎮浯率縣府團隊積極奔波爭取，陸方終釋出善意，於9月20日恢復小三通海西20城市得赴金馬澎自由行。楊鎮浯表示，今日巡視後，發現大陸十一長假啟動，政策開放，人流卻有回溫，他也提及，從客船載客率看來，人流有回溫之趨勢，後勢將持續觀察。而觀光政策、硬體、體質不足之處，縣府責無旁貸，也指示觀光處繼續爭取推動與改善，並針對旅遊體質一一提出解決方案，完善旅遊品質。

楊鎮浯也逐一巡視小三通通關程序與流暢度，並慰問聯檢單位之辛勞。有趣的是，他在視察通關流程時，遇到不少大陸遊客熱情的問候，並要求要跟他合影，讓他一度成為人形立牌，不少遊客都把握機會跟他合影，還直誇他很年輕、優秀！