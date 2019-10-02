前國台辦發言人安峰山 受聘中國傳媒大學高級研究員

2019-10-02 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



在卸任大陸國台辦發言人後，安峰山已受聘中傳高級研究員。

澎湃新聞報導，據中國傳媒大學媒介與公共事務研究院官方微信公眾號消息：9月26日，該院為國台辦新聞局前副局長、新聞發言人安峰山舉行頒發聘書儀式。

中國傳媒大學媒介與公共事務研究院學術委員會主任董關鵬和研究院院長楊宇軍為安峰山頒發了聘書。

消息提到，為加強研究院在全球傳播治理，新聞發言人機制和領導幹部媒介素養培訓等領域的研究水平，提升研究院學術影響力，經學部黨政聯席會研究決定，聘任安峰山為該院「全球傳播治理研究中心聯合主任、高級研究員」。

聘任儀式上，董關鵬和楊宇軍表示，安峰山在媒介與公共事務，特別是新聞發言人機制建設和培訓方面，具有紮實理論知識與深厚實戰經驗。相信安峰山的加入，必將助力學術建設，提升在傳播研究領域的影響力。

安峰山表示，感謝中國傳媒大學媒介與公共事務研究院的盛情邀請，將結合自己在新聞發言人領域的實踐經驗和總結，全力支持研究院在相關領域的研究，為提升研究院建設作出積極貢獻。