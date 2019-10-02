學者：計劃生育就快退出歷史 建政慶祝現端倪

2019-10-02 14:07 中央社 上海2日電



中共昨天舉行慶祝建政70週年大會及閱兵式，有人口學者觀察，國慶口號沒提到計劃生育，衛生人員也沒出現在閱兵方陣中，跡象顯示，計劃生育即將徹底退出歷史舞台。

人口學者、美國威斯康辛大學麥迪遜分校研究員易富賢向媒體表示，1999年中共建政50週年國慶時，共有50條口號，其中第22條是「實行計劃生育，保護資源和環境，實施可持續發展戰略」。

此外，2009年60週年國慶閱兵時，在群眾遊行隊伍中設有「人口衛生」方陣，顯示官方對醫療衛生和計劃生育工作的高度重視。

但是今年中共國慶沒有計劃生育口號，遊行隊伍中也沒有衛生人員的方陣，易富賢認為，這說明「作為基本國策實行了40年的計劃生育政策已經不屬於70年光輝歷程，在70週年國慶中不屑一提了，即將徹底退出歷史舞台」。

1979年中國大陸開始實施以一胎為主的計劃生育政策，隨著人口結構的改變，2016年元旦起全面實施二孩政策。2018年3月，中國國家衛生和計劃生育委員會正式更名為國家衛生健康委員會；9月，中國國家衛生健康委員會撤銷3個與計劃生育相關的內設機構，轉而新設「人口監測與家庭發展司」。

易富賢告訴中央社記者，中國大陸40年的計劃生育，改變了生育觀念，人口問題比台灣嚴重。中國大陸的結婚率在2013年開始下降，離婚率則是節節攀升，這些都對生育有影響。大陸即便停止計劃生育並鼓勵生育，生育率也會比台灣要低，很難穩定在1.2（平均每個婦女生1.2個孩子）。

去年的中國的出生人口數量1523萬，已經創下自1961年以來的最低紀錄。1959年到1961年間，中國大陸因為「大躍進」政策，眾多人口因飢荒餓死。