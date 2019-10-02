抗議港警射實彈槍 網友發起中環遮打花園快閃遊行

2019-10-02 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



香港《逃犯條例》修訂風波持續，示威者昨與警方在多區爆發衝突，其中警方在荃灣向一名示威者開實彈槍，示威者胸部中槍送院搶救，情況一度危殆轉為嚴重，現時情況穩定。有網民發起今午12時半在中環遮打花園快閃遊行，抗議警方向示威者開實彈槍。

據星島網，遮打花園有大批人士聚集，有人戴上「豬嘴」面罩，亦有人舉起紙牌和高叫口號。