親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不見人！墾丁3名潛水客失蹤 救難人員全力搜尋

抗議港警射實彈槍 網友發起中環遮打花園快閃遊行

2019-10-02 13:42聯合報 記者羅印冲╱即時報導

香港逃犯條例》修訂風波持續，示威者昨與警方在多區爆發衝突，其中警方在荃灣向一名示威者開實彈槍，示威者胸部中槍送院搶救，情況一度危殆轉為嚴重，現時情況穩定。有網民發起今午12時半在中環遮打花園快閃遊行，抗議警方向示威者開實彈槍。

據星島網，遮打花園有大批人士聚集，有人戴上「豬嘴」面罩，亦有人舉起紙牌和高叫口號。

中環遮打花園快閃遊行，抗議警方發射實彈槍。取自星島網
中環遮打花園快閃遊行，抗議警方發射實彈槍。取自星島網
分享

快閃香港逃犯條例
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

陸駐美大使：中美制度不同 但不代表美制度正確

2019-10-02 13:33

美軍事專家：陸「十一」閱兵意在震懾台美

2019-10-02 13:34

誰的慶典？風聲鶴唳的中共七十華誕

2019-10-02 10:14

藍綠同聲：台灣絕不接受一國兩制

2019-10-02 00:17

大陸激情國慶 掩不住四大內憂外患

2019-10-02 00:17

中共建政70年 習談兩岸：堅持和平統一、一國兩制

2019-10-02 00:17

習近平：堅持港澳一國兩制 保持繁榮

2019-10-01 23:24

陸委會籲對岸民主改革

2019-10-01 23:24

中共閱兵車兩張神秘車牌 藏重大政治密碼

2019-10-01 21:38

中共閱兵秀肌肉 軍事專家：劍指美國

2019-10-01 20:52

中共大閱兵 習核心在逢九魔咒中的慶典

2019-10-01 20:26

台灣譴責中共專制 絕不接受一國兩制

2019-10-01 19:50

董建華因急性泌尿科問題入院 未現身十一大典

2019-10-01 18:46

陸媒介紹今年「十一」閱兵的7個首次

2019-10-01 17:48

大陸「十一」長假開始 估計旅遊人次將達8億

2019-10-01 17:48

赴港澳注意！陸委會開設「國人赴港澳動態登錄網頁」

2019-10-01 16:56

中國外交轉向 打造「世界強國」

2019-10-01 16:54

中共閱兵 除東風41、轟6N也首亮相

2019-10-01 16:20

外媒看習近平…國內外挑戰多 執政路更難行

2019-10-01 16:18

評論：擁抱毛澤東的習近平能否成功?

2019-10-01 15:43

陸建政70年 龍應台發文「文明的力量 1949-2019」

2019-10-01 15:15

大陸建政70周年慶祝活動 「台灣彩車」安排在內

2019-10-01 14:11

中共建政七十年 習近平：堅持一國兩制

2019-10-01 13:56

港示威爆衝突 警方噴胡椒劑

2019-10-01 13:54

中共東風-41洲際導彈 首度亮相

2019-10-01 13:54

陸委會：一國兩制 台灣絕不接受

2019-10-01 13:52

大陸十一「閱兵」 戰略打擊7個模組一次看

2019-10-01 13:20

中共建政70周年 群眾遊行見快遞小哥、廣場大媽

2019-10-01 13:19

自稱黎智英二姐女子 要黎懸崖勒馬

2019-10-01 12:34

江澤民、胡錦濤今現身中共建政70周年大會

2019-10-01 11:15

習近平「十一」閱兵 東風-41洲際導彈首度亮相

2019-10-01 11:04

什麼「兼職」超好賺 竟讓郭富城、謝霆鋒都「下海」…

2019-10-01 11:00

中共建政70年 習：無任何力量能撼動大陸地位

2019-10-01 10:41

中共建政70年 習近平：繼續為完全統一奮鬥

2019-10-01 10:24

中共建政七十年大會 習近平：推動兩岸和平發展

2019-10-01 10:21

川普賀陸「十一」 稱美國終會獲勝

2019-10-01 09:37

蘇貞昌：如果在中國把國慶講成國殤 你就會消失了

2019-10-01 09:36

中共建政70年大會 習近平10點發表講話

2019-10-01 09:34

維安重中之重 陸十一繃緊神經

2019-10-01 01:42
看更多

熱門文章

反送中／港警開槍射中示威者左胸！ 倒地大量滲血送醫急救

2019-10-01 17:44

反送中／港警近距離開槍！子彈距心臟僅3公分 高中生命危

2019-10-01 18:47

香港反送中抗爭傳行刑式開槍 黃之鋒：這是謀殺

2019-10-01 18:15

港十一抗爭衝突激烈 31受傷2命危

2019-10-01 21:10

香港黑暗的一天 港警開槍 18歲高中生中彈命危

2019-10-02 00:31

反送中／油麻地爆激烈衝突 港警射兩槍實彈

2019-10-01 16:43

影／火爆！香港屯門大會堂外 港警遭反送中示威者圍攻

2019-10-01 17:06

中共閱兵秀肌肉 軍事專家：劍指美國

2019-10-01 20:52

大陸建政70周年慶祝活動 「台灣彩車」安排在內

2019-10-01 14:11

港警開槍射中示威者 美議員譴責暴力

2019-10-02 05:43

港鐵逾20個車站遭破壞 部分2日恐難恢復營運

2019-10-02 00:31

7歲女童一年抽高10公分 父母開心醫卻揭恐怖真相

2019-10-01 22:32

反送中／港警近距離開槍！高中生心臟險挨轟 已取出子彈碎片

2019-10-01 21:51

中共閱兵車兩張神秘車牌 藏重大政治密碼

2019-10-01 21:38

油麻地兩港警受傷血流滿面 曾向天空開槍

2019-10-01 18:49

中共大閱兵 習核心在逢九魔咒中的慶典

2019-10-01 20:26

大陸激情國慶 掩不住四大內憂外患

2019-10-02 00:17

港警對反送中示威者展開大拘捕 51人被抓

2019-10-01 20:34

陸建政70年 龍應台發文「文明的力量 1949-2019」

2019-10-01 15:15

香港十一示威51人受傷入院2人危殆 年紀最小11歲

2019-10-01 22:15

中共閱兵 除東風41、轟6N也首亮相

2019-10-01 16:20

高中生中實彈 港警稱開槍決定合理合法

2019-10-02 09:21

反送中／荃灣示威者縱火扔汽油彈 防暴警射催淚彈

2019-10-01 15:27

港警證實警員荃灣開實彈槍 有示威者中槍送院

2019-10-01 17:48

香港警方警告多區出現暴動 籲港人切勿外出

2019-10-01 19:55

影／香港十一遊行 示威者「紮衣」防港警配槍臥底

2019-10-01 18:05

陸媒介紹今年「十一」閱兵的7個首次

2019-10-01 17:48

中共「十一國慶」 港大批示威者參加港島遊行

2019-10-01 14:51

花逾5萬元買到「一次性」洋裝？ 杭州女崩潰了

2019-10-01 16:50

香港中槍學生情況轉為穩定 大批校友集會聲援

2019-10-02 09:06

香港十一示威 薛瑞福：美關切陸處理方式

2019-10-01 22:53

外媒看習近平…國內外挑戰多 執政路更難行

2019-10-01 16:18

中國外交轉向 打造「世界強國」

2019-10-01 16:54

一國兩制對台無吸引力 葛來儀：承認等同北京失敗

2019-10-02 05:52

反送中示威不斷至少15人傷 港鐵31站關閉

2019-10-01 18:08

港警開槍！她兩度進出香港：別跟著陸委會譴責執法過當

2019-10-02 12:18

中槍高中生手術完仍未脫險境 警稱受暴力襲擊才開槍

2019-10-01 22:14

搭地鐵遭色狼騷擾 北京OL霸氣「甩巴掌」反擊

2019-10-02 09:20

赴港澳注意！陸委會開設「國人赴港澳動態登錄網頁」

2019-10-01 16:56

港高中生被槍擊 陸委會譴責港警執法過當

2019-10-01 22:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top