美軍事專家：陸「十一」閱兵意在震懾台美

2019-10-02 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ╱即時報導



昨日大陸舉辦「十一」閱兵，在閱兵式上展示了許多新的軍事裝備，引發外界關注。美國軍事專家表示，這些裝備證明大陸軍力迅速擴張，以及要成為全球軍事霸主的野心，而閱兵意在震懾台灣與美國。

據美國之音報導，美國國際評估與戰略中心亞洲軍事事務資深研究員費舍爾表示，這次的閱兵有很多針對的目標，而第一個針對的目標就是台灣，中國大陸希望傳達這樣一個資訊，即若北京決定對台發動襲擊的話，台灣在軍事上會被擊敗。另外一個目標就是美國，中國大陸希望在對台動武時美國不敢協助台灣。

對於昨日閱兵展示的武器當中，東風－41核導彈最令費舍爾注意。他說，引人注目是因為它可以攜帶多達10枚核彈頭。這個導彈旅有18枚這樣的導彈，那麼它可以給中國大陸的核武庫增加180枚核彈頭。

他指出，中國大陸正在建造3種可攜帶10枚核彈頭的洲際彈道導彈，這會使它的核武庫增加540枚核彈頭。而中國大陸完全有能力使它的核彈頭的數目接近美國與俄羅斯。中國大陸一直就有擁有超過美、俄核武庫的野心，只不過以前沒有這種財力而已。

費舍爾還認為，閱兵式上展示的超高音速導彈東風－17將會對美國的導彈防禦體系構成嚴峻的挑戰。此外，日本軍方也有人認為，東風－17導彈給美國和日本目前正在建造的區域導彈防禦體系的有效性提出了嚴峻的問題。