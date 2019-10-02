親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不見人！墾丁3名潛水客失蹤 救難人員全力搜尋

美軍事專家：陸「十一」閱兵意在震懾台美

2019-10-02 13:34聯合報 記者呂佳蓉╱即時報導

昨日大陸舉辦「十一」閱兵，在閱兵式上展示了許多新的軍事裝備，引發外界關注。美國軍事專家表示，這些裝備證明大陸軍力迅速擴張，以及要成為全球軍事霸主的野心，而閱兵意在震懾台灣與美國。

據美國之音報導，美國國際評估與戰略中心亞洲軍事事務資深研究員費舍爾表示，這次的閱兵有很多針對的目標，而第一個針對的目標就是台灣，中國大陸希望傳達這樣一個資訊，即若北京決定對台發動襲擊的話，台灣在軍事上會被擊敗。另外一個目標就是美國，中國大陸希望在對台動武時美國不敢協助台灣。

對於昨日閱兵展示的武器當中，東風－41核導彈最令費舍爾注意。他說，引人注目是因為它可以攜帶多達10枚核彈頭。這個導彈旅有18枚這樣的導彈，那麼它可以給中國大陸的核武庫增加180枚核彈頭。

他指出，中國大陸正在建造3種可攜帶10枚核彈頭的洲際彈道導彈，這會使它的核武庫增加540枚核彈頭。而中國大陸完全有能力使它的核彈頭的數目接近美國與俄羅斯。中國大陸一直就有擁有超過美、俄核武庫的野心，只不過以前沒有這種財力而已。

費舍爾還認為，閱兵式上展示的超高音速導彈東風－17將會對美國的導彈防禦體系構成嚴峻的挑戰。此外，日本軍方也有人認為，東風－17導彈給美國和日本目前正在建造的區域導彈防禦體系的有效性提出了嚴峻的問題。

而美國助理國防部長薛瑞福則說，中國大陸展示的這些武器裝備符合美國的預期，但是他也表示，美國會進行分析。

大陸「十一」閱兵。圖/取自新華社
大陸「十一」閱兵。圖/取自新華社
分享

導彈核武
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

陸駐美大使：中美制度不同 但不代表美制度正確

2019-10-02 13:33

抗議港警射實彈槍 網友發起中環遮打花園快閃遊行

2019-10-02 13:42

誰的慶典？風聲鶴唳的中共七十華誕

2019-10-02 10:14

藍綠同聲：台灣絕不接受一國兩制

2019-10-02 00:17

大陸激情國慶 掩不住四大內憂外患

2019-10-02 00:17

中共建政70年 習談兩岸：堅持和平統一、一國兩制

2019-10-02 00:17

習近平：堅持港澳一國兩制 保持繁榮

2019-10-01 23:24

陸委會籲對岸民主改革

2019-10-01 23:24

中共閱兵車兩張神秘車牌 藏重大政治密碼

2019-10-01 21:38

中共閱兵秀肌肉 軍事專家：劍指美國

2019-10-01 20:52

中共大閱兵 習核心在逢九魔咒中的慶典

2019-10-01 20:26

台灣譴責中共專制 絕不接受一國兩制

2019-10-01 19:50

董建華因急性泌尿科問題入院 未現身十一大典

2019-10-01 18:46

陸媒介紹今年「十一」閱兵的7個首次

2019-10-01 17:48

大陸「十一」長假開始 估計旅遊人次將達8億

2019-10-01 17:48

赴港澳注意！陸委會開設「國人赴港澳動態登錄網頁」

2019-10-01 16:56

中國外交轉向 打造「世界強國」

2019-10-01 16:54

中共閱兵 除東風41、轟6N也首亮相

2019-10-01 16:20

外媒看習近平…國內外挑戰多 執政路更難行

2019-10-01 16:18

評論：擁抱毛澤東的習近平能否成功?

2019-10-01 15:43

陸建政70年 龍應台發文「文明的力量 1949-2019」

2019-10-01 15:15

大陸建政70周年慶祝活動 「台灣彩車」安排在內

2019-10-01 14:11

中共建政七十年 習近平：堅持一國兩制

2019-10-01 13:56

港示威爆衝突 警方噴胡椒劑

2019-10-01 13:54

中共東風-41洲際導彈 首度亮相

2019-10-01 13:54

陸委會：一國兩制 台灣絕不接受

2019-10-01 13:52

大陸十一「閱兵」 戰略打擊7個模組一次看

2019-10-01 13:20

中共建政70周年 群眾遊行見快遞小哥、廣場大媽

2019-10-01 13:19

自稱黎智英二姐女子 要黎懸崖勒馬

2019-10-01 12:34

江澤民、胡錦濤今現身中共建政70周年大會

2019-10-01 11:15

習近平「十一」閱兵 東風-41洲際導彈首度亮相

2019-10-01 11:04

什麼「兼職」超好賺 竟讓郭富城、謝霆鋒都「下海」…

2019-10-01 11:00

中共建政70年 習：無任何力量能撼動大陸地位

2019-10-01 10:41

中共建政70年 習近平：繼續為完全統一奮鬥

2019-10-01 10:24

中共建政七十年大會 習近平：推動兩岸和平發展

2019-10-01 10:21

川普賀陸「十一」 稱美國終會獲勝

2019-10-01 09:37

蘇貞昌：如果在中國把國慶講成國殤 你就會消失了

2019-10-01 09:36

中共建政70年大會 習近平10點發表講話

2019-10-01 09:34

維安重中之重 陸十一繃緊神經

2019-10-01 01:42
看更多

熱門文章

反送中／港警開槍射中示威者左胸！ 倒地大量滲血送醫急救

2019-10-01 17:44

反送中／港警近距離開槍！子彈距心臟僅3公分 高中生命危

2019-10-01 18:47

香港反送中抗爭傳行刑式開槍 黃之鋒：這是謀殺

2019-10-01 18:15

港十一抗爭衝突激烈 31受傷2命危

2019-10-01 21:10

香港黑暗的一天 港警開槍 18歲高中生中彈命危

2019-10-02 00:31

反送中／油麻地爆激烈衝突 港警射兩槍實彈

2019-10-01 16:43

影／火爆！香港屯門大會堂外 港警遭反送中示威者圍攻

2019-10-01 17:06

中共閱兵秀肌肉 軍事專家：劍指美國

2019-10-01 20:52

大陸建政70周年慶祝活動 「台灣彩車」安排在內

2019-10-01 14:11

港警開槍射中示威者 美議員譴責暴力

2019-10-02 05:43

港鐵逾20個車站遭破壞 部分2日恐難恢復營運

2019-10-02 00:31

7歲女童一年抽高10公分 父母開心醫卻揭恐怖真相

2019-10-01 22:32

反送中／港警近距離開槍！高中生心臟險挨轟 已取出子彈碎片

2019-10-01 21:51

中共閱兵車兩張神秘車牌 藏重大政治密碼

2019-10-01 21:38

油麻地兩港警受傷血流滿面 曾向天空開槍

2019-10-01 18:49

中共大閱兵 習核心在逢九魔咒中的慶典

2019-10-01 20:26

大陸激情國慶 掩不住四大內憂外患

2019-10-02 00:17

港警對反送中示威者展開大拘捕 51人被抓

2019-10-01 20:34

陸建政70年 龍應台發文「文明的力量 1949-2019」

2019-10-01 15:15

香港十一示威51人受傷入院2人危殆 年紀最小11歲

2019-10-01 22:15

中共閱兵 除東風41、轟6N也首亮相

2019-10-01 16:20

高中生中實彈 港警稱開槍決定合理合法

2019-10-02 09:21

反送中／荃灣示威者縱火扔汽油彈 防暴警射催淚彈

2019-10-01 15:27

港警證實警員荃灣開實彈槍 有示威者中槍送院

2019-10-01 17:48

香港警方警告多區出現暴動 籲港人切勿外出

2019-10-01 19:55

影／香港十一遊行 示威者「紮衣」防港警配槍臥底

2019-10-01 18:05

陸媒介紹今年「十一」閱兵的7個首次

2019-10-01 17:48

中共「十一國慶」 港大批示威者參加港島遊行

2019-10-01 14:51

花逾5萬元買到「一次性」洋裝？ 杭州女崩潰了

2019-10-01 16:50

香港中槍學生情況轉為穩定 大批校友集會聲援

2019-10-02 09:06

香港十一示威 薛瑞福：美關切陸處理方式

2019-10-01 22:53

外媒看習近平…國內外挑戰多 執政路更難行

2019-10-01 16:18

中國外交轉向 打造「世界強國」

2019-10-01 16:54

一國兩制對台無吸引力 葛來儀：承認等同北京失敗

2019-10-02 05:52

反送中示威不斷至少15人傷 港鐵31站關閉

2019-10-01 18:08

港警開槍！她兩度進出香港：別跟著陸委會譴責執法過當

2019-10-02 12:18

中槍高中生手術完仍未脫險境 警稱受暴力襲擊才開槍

2019-10-01 22:14

搭地鐵遭色狼騷擾 北京OL霸氣「甩巴掌」反擊

2019-10-02 09:20

赴港澳注意！陸委會開設「國人赴港澳動態登錄網頁」

2019-10-01 16:56

港高中生被槍擊 陸委會譴責港警執法過當

2019-10-01 22:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top