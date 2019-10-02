陸駐美大使：中美制度不同 但不代表美制度正確

2019-10-02 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ╱即時報導



中國大陸駐美大使崔天凱近來表示，中美的確制度不同，但這並不意味著美國的制度就是正確的制度，中國大陸的制度就是錯誤的。對於來自中國大陸的投資是否有中國大陸政治影響力的滲透，他則回應，若認為每一分錢的中國大陸對外投資都有中國大陸政府支持或操縱，那應也擔心美國政府是否控制了美國企業的海外資金。

據中評社報導，崔天凱在上月30日接受美國全國公共廣播電台（NPR）《早間新聞》欄目主持人英斯基普採訪，雙方談及香港問題、中美關係與經貿議題，有關採訪於10月1日播出。

在談及中美經貿問題時，崔天凱被問及，如何看待美方對中國大陸企業在美投資設限，以及來自中國大陸的投資是否有中國大陸政治影響力的滲透？崔天凱表示，儘管美國對中國大陸投資的限制越來越多讓很多人感到擔憂，但仍有很多中國企業希望來美投資興業。

崔天凱說，陸方一直要求美方解除對中國大陸投資的限制，因為只有這樣才符合中美兩國的共同利益。中國企業投資美國能為美國創造就業。中國大陸的私營企業正在蓬勃發展，國有企業也是遵循市場規律運作的，而不僅僅是聽從政府指令。

至於美方有聲音鼓吹中美脫鉤，認為經濟脫鉤有利美國，這是否符合中國大陸利益？崔天凱表示，脫鉤不符合任何一個國家的利益。很多美國企業在中國的生意風生水起。脫鉤作法不可理喻，也不利於全球經濟發展。